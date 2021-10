Mamografías – Firman de convenio para realizar estudios gratuitos a mujeres sin obra social

Mamografías – Jujuy – El Intendente de San Salvador de Jujuy Raúl “Chuli” Jorge, acompañado del secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea y el secretario de Gobierno, Gastón Millón, recibieron al gerente del Instituto de Radiología, Alfredo Salum, y Noelia Bouhid para rubricar un convenio por el cual una mujer mayor de 40 años perteneciente al Municipio con la obra social vigente, pueda invitar a otra mujer sin obra social a realizarse mamografías para detectar tempranamente el cáncer de mama. Esta campaña privada se llama “Mejor Juntos” y tendrá lugar durante el mes de octubre en calle Ramírez de Velázco 439.

En este marco, el Intendente “Chuli” Jorge, informó que consecuentemente con el mes de la lucha contra el cáncer de mama, que es un tema tan importante para la salud de las mujeres, “estamos muy atentos a la salud de ellas por lo que tenemos un ofrecimiento del Instituto de Radiología que lo tomamos con mucha responsabilidad y haremos una campaña para que las mujeres del Municipio con obra social puedan invitar a sus hijas o parientes directas o amistades para que de manera gratuita pueden hacerse mamografías”.

Además, detalló que poder detectar tempranamente esta enfermedad tan peligrosa es algo muy bueno, “significa que nos involucremos en un problema de salud pública para poder continuar esta lucha contra el cáncer”.

Asimismo, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, expresó que desde el Municipio constantemente promocionan hábitos saludables y los cuidados de la salud, “estamos contentos porque estas acciones incluye a un grupo muy importante de mujeres, no sólo las municipales sino aquellas que no tienen obra social y pueden acceder a este estudio de manera gratuita”.

Por su parte, Noelia Bouhid, detalló que la firma del presente convenio es una campaña llamada “Mejor Juntos” que consta de una mamografía gratis a una mujer sin obra social acompañada de otra mujer que tenga obra social, “las interesadas pueden acercarse al Instituto ubicado en calle Ramírez de Velazco 439 o mediante representantes que estarán en la Municipalidad para que coordinen los turnos para mujeres mayores de 40 años, no hace falta prescripción médica o alguna razón particular con el carnet de la obra social, el DNI y la persona beneficia solo con el DNI, este estudio es rápido no más de 15 minutos, no duele y ayuda a prevenir el cáncer de mama”.

Acompañaron al Intendente, Jorge, en la firma de convenio el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, el secretario de Gobierno, Gastón Millón, el gerente del Instituto de Radiología.