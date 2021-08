Morales: “El radicalismo está vivo y dando lucha en todo el país”

Morales – Jujuy – Gerardo Morales acompañó a Gustavo Valdés, reelecto gobernador de Corrientes, en una jornada democrática histórica para esa provincia y el país que ratificó el crecimiento de una expresión política de transformación, inclusión y progreso que se extiende en Argentina desde la fortaleza de la Unión Cívica Radical.

A ellos se sumaron Facundo Manes, precandidato a diputado nacional de la UCR por la Provincia de Buenos Aires en el marco de la coalición Juntos por el Cambio, y Ernesto Sanz entre otros referentes radicales.

Confirmada la tendencia irreversible del 75% de los votos emitidos a favor de Encuentro por Corrientes, se hicieron presentes en la sede del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, donde Valdés expresó su agradecimiento al radicalismo y a los partidos políticos que respaldaron el proceso electoral en Corrientes y la propuesta de “construir juntos y sin grieta un futuro mejor”.

Morales, por su parte, sostuvo que el pronunciamiento democrático de los correntinos constituye “un premio al radicalismo que está vivo y dando lucha por Argentina” y advirtió que el resultado electoral además “marca que el Frente de Todos pierde electorado en todo el país”.

En su análisis, el gobernador de Jujuy también destacó que “el radicalismo es fuerte en todo el territorio nacional” y afirmó que el pronunciamiento de los correntinos patentiza que “hay vida y otro país más allá de CABA y Provincia de Buenos Aries”.

Histórico triunfo de la UCR en Corrientes

Gustavo Valdés: “El radicalismo tiene más de 100 años: existe, existió y va a seguir existiendo”.

En charla con un diario porteño, el gobernador reelecto destaca el rol del partido dentro de Juntos por el Cambio después de haber derrotado al kirchnerismo con más del 76% de los votos. “No tengo nada contra Cristina ni contra Alberto”, dice, en un discurso antigrieta.

La confianza de Gustavo Valdés se mantuvo inalterable durante todo el fin de semana de la elección en Corrientes. Aun en un contexto particular por el ataque al diputado del Frente de Todos que fue baleado en su abdomen, el ahora gobernador reelecto siempre se mostró optimista con vistas a un comicio que le auguraban un triunfo contundente.

Si bien en diálogos privados él y su equipo se mostraban cautelosos, la coincidencia acerca de una victoria por más de 40 puntos era prácticamente total dentro del radicalismo provincial y nacional. Y al final, Valdés superó esa vara y terminó ganándole a Fabián Ríos por más de 50.

Desde el jueves, otro aspecto en el que había acuerdo de parte de quienes lo tratan más seguido era que la de Valdés, de 52 años, puede ser para la UCR una figura con proyección para 2023, tal como Facundo Manes o Martín Lousteau, de perfiles diferentes pero edades similares y encabezando la renovación del partido.

Esa mirada nacional de Valdés se advirtió en buena parte de su discurso y también en un breve diálogo que tuvo con un diario porteño y la prensa presente no bien terminó de hablar ante decenas de allegados que se acercaron a la sede de la UCR correntina. «En Argentina nos tenemos que juntar para sortear las difíciles situaciones. La grieta no sirve absolutamente para nada», fueron algunas de las frases que soltó Valdés con impronta celeste y blanca.

Sus dotes de hábil orador también se advirtieron estos días, con gestos que dejaron satisfechos a todos los actores del Frente Eco+Vamos Corrientes. Así como en el discurso de cierre de campaña del jueves había resaltado el valor de contar con 32 partidos dentro de la coalición local que encabeza, en un mensaje direccionado al electorado correntino y que hasta incluyó citas de Juan Domingo Perón, una vez consumado el triunfo hubo un reconocimiento especial a la UCR, «mi partido», según sus propias palabras.

«Hacía mucho tiempo que la Unión Cívica Radical no tenía un triunfo tan resonante. Motiva, y por eso quiero agradecer a todos los dirigentes que vinieron desde distintos puntos del país hasta Corrientes», dijo Valdés. Y fue más allá, potenciando la historia del partido.

«El radicalismo es una fuerza que tiene más de 100 años, el radicalismo existe, existió y va a seguir existiendo. En cada localidad, en cada pueblo, hay un radical», sostuvo, rodeado por más de una decena de dirigentes radicales que coparon Corrientes desde el sábado.

Para Valdés, «es hora de que el radicalismo empiece a trabajar con sus hombres y mujeres, sus ideas, sus principios, sus banderas» y de que «levantemos el martillo y la pluma y salgamos a trabajar con el resto de los espacios políticos». Dejó también un deseo: «La brecha que existe entre un lado y el otro no debe ser la consecuencia de que la gente esté mal».

El ex diputado nacional tuvo motivos extra para sonreír además de haber revalidado su mandato. El radicalismo, con Eduardo Tassano, retuvo la intendencia de la ciudad de Corrientes con un aluvión de votos, en torno al 70%. Y en Ituzaingó, donde gobernaba el justicialismo, el nuevo intendente es su hermano, Juan Pablo. «Ganar en Ituzaingó significa que hay un acompañamiento a Juan Pablo, mi hermano, y al gobierno provincial. Ahora tiene que haber una transición ordenada, que no se dilapiden los recursos de la ciudad».

El rival de Tassano en la capital provincial fue Gustavo Canteros, el actual vicegobernador de la provincia, que dejó la coalición para representar al Frente de Todos. Consultado por cómo seguirá su relación con él hasta el 10 de diciembre, Valdés fue claro: «Igual que hasta ayer, tranquila. Él tiene sus responsabilidades institucionales, no tiene por qué cambiar. Todos tenemos la posibilidad de optar, de elegir el espacio político donde queremos estar».

Finalmente, hubo una reflexión sobre su relación con el gobierno nacional. Según el gobernador, «no he recibido más llamados que de Frederic» en estos días. Pero agregó: «Estoy abierto. Todas las veces que me convoquen voy a estar. Yo soy responsable de mi provincia, no tengo nada contra Alberto Fernández ni contra Cristina Kirchner. Sólo peleo por mi provincia, defiendo los intereses de 1.130.000 correntinos».

Morales – JHF