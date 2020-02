Juicio político: Cardozo cuestiona explicaciones de Pablo Baca

Jujuy. El diputado provincial Juan Cardozo (Frente de Todos – partido Justicialista) sostuvo que en el proceso de juicio político que se le tramita en la Legislatura, el titular del Superior Tribunal de Justicia Pablo Baca no dio respuesta a la acusación de injerencia del oficialismo en el Poder Judicial.

Para el legislador, ex_jenefista y miembro de una familia de jueces, “la defensa resulta muy pobre en tanto solo busca excusarse pero no da una verdadera respuesta a la cuestión de fondo”.

“El tema de importancia es la injerencia que tiene el oficialismo provincial, encabezado por Gerardo Morales, en determinados actores del Poder Judicial de la provincia, lo cual de ningún modo fue negado por el titular del Superior Tribunal de Justicia en su defensa”, aseguró.

Además señaló que “desde hace años venimos manifestando lo que sucede con la justicia en Jujuy y la actitud de Baca agrava la situación, desprestigia las instituciones”.

En relación a la defensa presentada, reiteró que el denunciado «no dio respuesta alguna sobre la cuestión que merece realmente atención y esto implica a distintos actores del Poder Judicial en operaciones judiciales y políticas”.

“Esta es una situación que reviste gravedad institucional, es necesario que quienes la provocaron den soluciones a la sociedad en su conjunto, y al día de hoy no he visto una sola respuesta en es este sentido, todo lo contrario, la actitud del denunciado en este caso demuestra que hay alguien que no quiere que se sepa qué es lo que está pasando”, especuló.

Cardozo adelantó que pidió a la Comisión Investigadora avanzar cuanto antes el procedimiento del Juicio Político “para llegar a la verdad de los hechos”.