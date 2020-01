Denuncias contra Cabana Fusz: diputados del PJ reclaman esclarecimiento y separación del cargo  

El bloque de diputados justicialistas solicitó al gobernador Gerardo Morales el alejamiento del ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, y el esclarecimiento de casos de violencia laboral, abuso de autoridad y acoso sexual que según los legisladores, empleados formularon contra el funcionario.

Los hechos “constituyen un hecho de extrema gravedad institucional que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no puede dejar pasar por alto. El aceptar el pedido de licencia extraordinaria del funcionario y no pronunciarse de manera contundente, designando de manera provisoria al frente de la cartera laboral a otro de sus ministros, Agustín Perassi, no hace otra cosa que minimizar los episodios denunciados por personal de dicho organismo e invisibilizar una problemática que requiere de políticas de Estado concretas que tiendan a erradicar la violencia y los abusos de distinta índole cometidas por funcionarios y personal jerárquico en contra de los empleados públicos o subalternos”, expresó la bancada en un documento dado a la prensa.

Aunque sin dar precisiones sobre las denuncias y aludirlas en forma general, los legisladores opositores repudiaron “el silencio del gobernador Morales frente a este tema y la mirada hacia otro lado realizada por el Consejo de la Mujer, de reciente creación y en el que se encuentra a cargo la ex diputada nacional de la UCR Alejandra Martínez, que días pasados hizo la presentación de un protocolo de actuación para intervenir en casos de violencia y abuso dentro de la Administración Pública, sin que el mismo fuera socializado ni compartido con los sindicatos del ámbito estatal ni con los bloques de la oposición del Parlamento jujeño”.

Además aseguraron que “esta situación acaecida en el Ministerio de Trabajo, que viene siendo denunciada desde hace tiempo por personal del organismo, se repite en otras áreas del Estado provincial y desde el gobierno no existe ninguna reacción ni acción que lleve tranquilidad a los trabajadores y a todas aquellas personas que dependen de los funcionarios que cometen estos atropellos y que son designados por el propio mandatario jujeño”.