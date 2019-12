Moisés: “En la Argentina no tenemos tiempo para los problemas psicológicos de la oposición”

Al contestar las críticas de los legisladores de la oposición al proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública sancionada por el Congreso, la diputada nacional por Jujuy del Frente de Todos, Carolina Moisés, afirmó que “en la Argentina no tenemos tiempo para los problemas psicológicos de la oposición”.

“Si no supieron cómo ser gobierno, pues problema de ellos si no saben cómo ser oposición. El Peronismo sabe cómo gobernar, se va a hacer cargo de los problemas que ellos generaron y no le va a echar la culpa a ellos”, aseguró la legisladora.

Moisés, además, en su cuenta de Twitter defendió la polémica norma ley impulsada por el presidente Alberto Fernández: “Muy orgullosa de haber votado esta ley que cumple con los compromisos asumidos durante la campaña: frenar la caída económica, frenar la pobreza y generar las bases para la recuperación productiva!”, expresó.

“Esta es una ley que viene a solucionar el fracaso que fue el Gobierno de Cambiemos y hoy, a 10 días de haber dejado el país devastado, ponen trabas para que demos respuestas a los problemas que ellos provocaron”, escribió.