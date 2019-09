“Se quiere volver al miedo y al apriete del estado paralelo de Milagro Sala”

Estado paralelo – Jujuy – El dirigente radical, Diego Rotela, señaló que con las amenazas que padeció una de las denunciantes del fiscal general del Superior Tribunal de Justicia e integrantes del Tribunal de Cuentas, “se quiere volver al miedo, al apriete” que “sufrió el Jujuy del Gobierno de Fellner y el Estado Paralelo” de Milagro Sala.

Rotela expresó que “lejos de pretender realizar una hipótesis sobre la metodología de apriete y violencia que esgrimió y sufrió el Jujuy del Gobierno de Fellner y el Estado Paralelo, el Poder Real de Milagro Sala, hoy vemos como nos quieren hacer volver al pasado, no a partir del resultado electoral de Tío Alberto y la empresaria hotelera millonaria de El Calafate, sino a través de acciones y hechos concretos”.

Agregó que “hoy pretenden volver al miedo, al apriete, a la amenaza cobarde y la pedrada fácil”, en contra de “dos valientes ciudadanas que denunciaron al Fiscal General de la Provincia Alejandro (Alejandro) Ficoseco. Durante la semana un programa de televisión difundió sus datos y domicilio particular, y esta madrugada intentaron “convencer” a una de las denunciantes, a través de pedradas en su casa, de desistir, callar o atemorizar para “reflexionar” sobre su presentación”.

El dirigente político apuntó que “en otros tiempos, la combinación de palos o billetes de la Tupac y su líder hubiese tapado como sucedió con muchas causas y hechos violentos, que incluirían muertos, cualquier tipo de molestias para el poder, sus amigos o cómplices. Esta situación excede a un gobierno y un gobernador, pero claramente somos todos los jujeños de bien los que no nos vamos a permitir volver atrás”.

“Hoy Jujuy cambió y su gente lo valora, pero precisamente por ese pasado de anomia y de mirar para otro lado, hacerse el zonzo como decía mi abuela, es que se está solicitando el juicio político del fiscal Ficoseco, de quien ni siquiera escuché autocrítica alguna ante el estado de violencia, de indefensión y de injusticia a las que nos vimos sometidos o pretendieron someternos a los jujeños”.

Al tiempo de mencionar algunas víctimas de la violencia de esa época, como Ariel Velázquez y Pato Condori, Rotela dijo que “ nunca lo escuché al doctor Ficoseco ejercer su función, que según el artículo 91º inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es cuidar de la recta y pronta administración de justicia denunciando los abusos y malas prácticas que notare, promoviendo la aplicación de las correcciones disciplinarias contra los jueces inferiores y demás funcionarios y empleados”.

Teniendo en cuenta lo citado, Rotela le preguntó al funcionario judicial: “no le da vergüenza hacerse el perseguido, victimizándose. Públicamente le digo si tiene la conciencia tranquila, preséntese y defiéndase como corresponde, si Ud., entiende que cumplió su función de acuerdo a la Ley, dígalo, ayúdenos a los jujeños que queremos vivir en paz, quiénes eran aquellos los que miraban para otro lado en la Justicia para dotar de impunidad a Milagro Sala y su corte paramilitar, que apretaba y violentaba a los que pensábamos distinto y a quienes eran rehenes por un plan, una bolsa de mercadería o una vivienda. En serio cree que no tiene responsabilidad alguna en todo lo que sucedió?”.

Más adelante, el funcionario provincial también cuestionó a la oposición que critica la marcha de un mecanismo legal y constitucional como el juicio político: “No los escuché explicar el desgobierno, la tercerización de la vivienda y la ayuda social, por qué eran rehenes ellos también de Sala y su pandilla y no les daba vergüenza que un juez absuelva de manera indiscriminada en una misma mañana a Milagro Sala. Dónde estaban cuando morían tres personas en Libertador peleando por un pedazo de tierra, dónde estaban cuando la Justicia durante su gobierno era verdaderamente ciega, no para ver a quién favorecía sino para no ver nada”.

“Quien debía impedir ese velo cegador era el doctor Alejandro Ficoseco, y no estuvo a la altura. Hoy es uno de esos días donde “La Patria os lo demanda” como vemos cuando jura un funcionario público, ahora es momento de que ejerza su defensa doctor Ficoseco, que ello suceda será vital para la salud de las instituciones”, finalizó.

Estado paralelo. JHF