Se reanudan las Olímpiadas de la Sanidad

Después del receso por las vacaciones de invierno hoy (VIERNES 16 DE AGOSTO) se reanudan las actividades de las Olimpíadas de ATSA, sucursal Jujuy.

En el acto inaugural la secretaría del gremio, Yolanda Canchi, dio la bienvenida a los participantes y les deseó éxito durante las competencias, destacando que el objetivo principal pasa por confraternizar entre todos los trabajadores de la sanidad.

En aquella ocportunidad, en el estadio de la Liga Jujeña de Fútbol, también se presentaron los trofeos y premios a repartir. Posteriormente tuvo lugar el tradicional “concurso de hinchada”. Hospital Snopek, del barrio Alto Comedero, fue el ganador y recibió 15.000 pesos. El Instituto Psicopatólogico se llevó 10.000 pesos al terminar segundo. Hospital Gallardo, de Palpalá, fue tercero ($ 7.000) y Hospital San Roque ocupó el cuarto lugar (diez kilos de asado).

Esta tarde, la cita será en el complejo deportivo de Agua Potable del barrio Malvinas. Allí se jugará la primera fecha del torneo de fútbol, tanto en damas como en caballeros, de acuerdo al siguiente programa.

Mujeres.

Cancha Nº 3: a las 15.15, Hospital Materno Infantil vs. Hospital Snopek; a las 16.45, Instituto Psicopatológico vs. Centro Especialidad Norte; a las 17.45, Hospital San Roque vs. Hospital Gallardo.

Varones.

Cancha Nº 1: a las 15.45, Hospital Gallardo vs. Instituto Myriam Gloss; a las 17.45, Hospital San Roque vs. Hospital San Roque.

Cancha Nº 2: a las 15.45, Hospital Materno Infantil vs. Centro Especialidad Norte y a las 17.45, Emergencia Emer vs. Hospital Pablo Soria.