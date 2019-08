Descubrieron el Mural «Tejiendo Destinos» en Unidad Penitenciaria

Con una sencilla ceremonia fue descubierto el Mural «Tejiendo Destinos» en el salón de actividades de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 3 de Mujeres, realizado por los artistas María Luisa Sosa, Hugo René Lamas, Franco Robledo, Sebastián Villalba y Elva Pacheco.

La realización del trabajo forma parte del programa «Arte Público», que lleva adelante el Ministerio de Cultura y Turismo, a través de la Dirección Provincial de Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura, que consiste en la confección de murales de gran tamaño en espacios públicos para el disfrute del público en general.

La ceremonia fue encabezada por los secretarios de Seguridad, Rubén Tejerina; y de Cultura, Luis Medina Zar; junto a la directora provincial de Derechos Culturales, Rebeca Chambi; de Seguridad Pública, Omar Lamas; el jefe del Servicio Penitenciario, Daniel Chaile; el subjefe, Oscar Farfán; y la coordinadora de Contexto de Encierro del Ministerio de Educación, Graciela Condorí.

Sobre el particular, Medina Zar señaló que «es un gusto poder aportar desde el Ministerio de Cultura y Turismo y la Secretaría, y como un resultado de trabajo conjunto, aportar a la situación de cada una de las mujeres que están acá, sabiendo de diferentes situaciones».

De manera particular, y atendiendo a una solicitud, el funcionario anticipó que «aprovechando la presentación del musical «Belgrano en Jujuy» en la semana del 12 al 19 de agosto, las funciones en el Teatro Mitre de los días 18 y 19, estarán a disposición de este servicio para que, a través de una convocatoria, puedan lograr los útiles que consideren necesarios para llevar adelante trabajos que tienen en proyecto».

«Cuenten con el Ministerio de Cultura y Turismo para que podamos apoyarlos en distintas instancias -agregó- ya que estamos convencidos desde el Gobierno, que juntando voluntades y aportando desde cada lugar, se pueden lograr y concretar grandes proyectos», concluyó.

Por su parte, el secretario de Seguridad manifestó que en la propuesta «las internas y todo el personal mucho tuvieron que ver y este tipo de actividades siempre suman en el sentido que hacen falta ya que muchas veces son relegadas por diferentes motivos y se debe conocer que lo que se hace acá no es sólo rejas o encierro y las actividades que realizan las internas tienen mucho que ver con esto», finalizó.