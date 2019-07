Aprobaron la emergencia del servicio público de transporte

Ediles capitalinos aprobaron, mediante la ordenanza Nº 7317, la declaración de Emergencia del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, en el ámbito de prestación de servicio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, desde la fecha de publicación de la norma.

La aprobación de la ordenanza se dio en el marco de la Segunda Sesión Especial del presente período legislativo, y también establece que el estado de emergencia tendrá vigencia por el período de dos años, pudiendo el Ejecutivo darlo por concluido antes de esa fecha si se consideran superados los hechos que la provocan, pudiendo asimismo prorrogarlo por un plazo de dos años más con acuerdo del Concejo Deliberante, si se mantuviera dicho estado.

Antes de la aprobación de la norma, el concejal Federico Noro hizo una moción de orden solicitando que el proyecto vuelva a comisión, moción que tuvo eco favorable de los concejales Guillermo Alemán, Andrea Gutiérrez y Matías Domínguez. Puesto a votación, no tuvo el acompañamiento del resto de los concejales, razón por la cual los cuatro concejales decidieron retirarse del recinto. Luego el proyecto fue aprobado con los dos tercios correspondientes y unanimidad de los presentes.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, afirmó que “efectivamente estamos viviendo una situación compleja dentro del ámbito del servicio de transporte público de pasajeros, pero hace instantes, recibimos una muy buena noticia que es el levantamiento del paro que habíamos vivido desde hace seis días. Esta situación debe ser analizada dentro de un contexto y en ese marco de dificultades, hemos considerado en el concejo sancionar una ordenanza que declara la emergencia del transporte y establece una serie de tópicos que establece estructuralmente, una serie de herramientas, como por ejemplo, un estudio de costo pormenorizado, en 15 días, debe ser elevado al concejo deliberante y una actualización de ese estudio de costo, permanente, en forma trimestral”.

“Por otro lado –continuó Aguiar- se establece una reestructuración para hacer efectivo el servicio, como cambiar las líneas y recorrido para economizar costos, también se intima a las empresas acreditar el pago del sueldo del mes junio y del pago de la obra social, bajo apercibimiento de caducidad de las licencias. Con estos ítems, se busca salir de la emergencia que existe en el sector”.

Por último, aclaró que “lo que sancionamos hoy, no está establecido una readecuación tarifaria, lo que quedó marcado es la modificación de la compensación que paga el ejecutivo municipal por el boleto estudiantil y que no tendría implicancia en el usuario, que seguiría siendo gratuito, pero sí en el monto establecido que es $ 5,25 y podría el ejecutivo en el estudio de costo dispuesto a modificar ese importe que paga la compensación a favor de las empresas. Ante nuevas demoras, queremos buscar que no se produzcan esas urgencias, ni que se produzcan otras situaciones que priven el servicio al usuario”.

Por su parte, el concejal Miguel Morales destacó que “desde que empezó el conflicto, vengo pidiendo una sesión especial para debatir y poder tratar este tema del transporte que es fue muy grave y álgido, única vez que se presenta en la historia, un paro de tal magnitud, que hizo mucho daño a la sociedad, más allá que yo comparto plenamente la necesidad de los trabajadores que cobren sus salarios en tiempo y forma. Esta mañana fuimos muy duros con los empresarios y después vino el secretario de la municipalidad, también le hicimos preguntas y quedamos en tratar el expediente”.

Asimismo, remarcó que “creo que debemos dar respuesta en forma inmediata de que la gente está necesitando que se hagan modificaciones. En estos momentos, el equipo del Intendente debe dar cumplimiento a esta norma que va a mejorar el sistema de transporte, es decir va a mejorar los recorridos, las frecuencias, va a permitir avanzar en las penalidades y es muy importante, todos debemos apostar a esta ordenanza”, finalizó.

Ediles recibieron a empresarios del transporte

La reunión con los empresarios estuvo encabezada por el presidente de la institución, Lisandro Aguiar, también estuvieron presentes el cuerpo completo de concejales de los diferentes bloques, más los Secretarios Parlamentario y Administrativo, quienes recibieron a los empresarios: Alejandro Pascuas de la empresa Xibi Xibi; Sergio Mercado, empresa El Urbano y San Jorge; Jorge Severich, empresa Unión Bus; Horacio Mamani, empresa Pal Bus; Mauro Russo, empresa Santa Ana.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Aguiar, manifestó: “teníamos prevista dos reuniones, una con el sector del empresariado del transporte y la otra con la UTA, pero esta fue suspendida a raíz de la protesta que realizaron. No compartimos esta metodología, creemos que forma parte de una práctica del pasado, estamos convencido que el diálogo es fundamental, el consenso”.

Más adelante, agregó: “nos encontramos analizando un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia en el Sistema de Transporte en la ciudad, se establecería además serias sanciones a las empresas que incumplan con las obligaciones, sobre todo de carácter laboral y que afecte a la prestación del servicio. Estamos avanzando en ese sentido”.

Para finalizar, Aguiar remarcó que “se establecería otros mecanismos a fin de conocer fidedignamente cual es la situación económica financiera del sistema de transporte, a través de la realización de un pormenorizado estudio de costos que debería elevar el Ejecutivo, se declararía al transporte como servicio esencial, con la finalidad de buscar que se garanticen prestaciones mínimas en caso de medidas de fuerza. Estas son las cuestiones que estamos debatiendo con los diferentes bloques políticos para llegar a los consensos que permitan realizar nuestro aporte para solucionar el conflicto que vive la sociedad”.

El representante de la empresa El Urbano, Sergio Mercado, con respecto a la reunión mantenida con los ediles, señaló que “fuimos invitados por el Concejo Deliberante para exponer la situación real del conflicto y buscar una solución al mismo, el encuentro fue de carácter informativo, tuvimos la oportunidad de explicar la situación que atravesamos y que la voluntad que tenemos es solucionar el conflicto. Los ediles se mostraron preocupados por esta situación y se mostraron predispuestos a buscar una solución en conjunto”, concluyó.