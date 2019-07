Vacaciones de invierno con buenas expectativas en materia turística

Temporada de Invierno – El Ministro de Cultural y Turismo, Federico Posadas señaló que está mejorando la llegada a la provincia de Jujuy de turistas extranjeros y nacionales, destacándose la llegada de chilenos, brasileños, franceses y alemanes.

Agregó que es muy importante el compromiso del sector privado de no aumentar los precios a pesar de los aumentos en los costos. “Eso logró que aumente los días de pernocte en la provincia. Existe una buena expectativa para que se repitan los números del año pasado”, enfatizó.

Rutas y servicios

Los distintos contingentes de turistas que llegan a la provincia de Jujuy, coincidieron en destacar la limpieza de la ciudad, el buen estado de las rutas y su correspondiente señalización. “Cuiden la ciudad porque tiene muchos lugares para visitar”, comentó Viviana Meder, proveniente de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

Viviana llegó a Jujuy junto a su marido Raúl Alberto, en un viaje que servirá para culminar la etapa de trabajadora activa y comenzar otra ya como jubilada. “Está muy linda la ciudad, es la cuarta vez que venimos. Estamos más que satisfechos con esta visita a la ciudad de San Salvador de Jujuy. El norte es hermoso y eso lo estamos divulgando por todas las redes sociales. La gente debe conocer esta ciudad, porque se come bien y se disfrutan de cosas maravillosas», afirmó. En tanto su marido comentó que “los cerros y todo lo que tiene Jujuy es muy lindo; la gente tiene que venir porque hay buenas rutas y varias estaciones de servicio a lo largo del camino”, añadió Raúl Alberto.

Otro visitante a nuestra ciudad capital, es Gustavo Javier Lucy de San Francisco, Provincia de Córdoba. Indicó que “no conocía la ciudad y la verdad es que todo lo que vi es muy lindo, las calles limpias. No conocía esta parte. Vinimos porque mucha gente nos recomendó este destino y la verdad que es muy lindo. “Vengan a visitar todo el norte argentino”, afirmó.

La familia Salinas-Cavieres, cuya ciudad de origen es Potosí en Bolivia, también eligió nuestra ciudad para disfrutar de unos días de descanso. Hugo Téllez Salinas afirmó que “nos gusta la ciudad a pesar de las pocas horas que estamos aquí, pero ya estamos planificando pasar unas vacaciones más largas y venir con toda la familia”. Su esposa Claudia Cavieres, dijo que es la segunda vez que viene a la provincia. “Me encanta, vamos a tratar de volver. Por aquí caminamos con una confianza total sin ningún problema”, manifestó.