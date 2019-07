Salud recomienda anticonceptivo de larga duración

Los implantes anticonceptivos e intrauterinos son los métodos reversibles y de larga duración que recomienda el Ministerio de Salud a las mujeres para evitar embarazos no intencionales.

Además, en lo que respecta a la salud sexual de la pareja que busca un método definitivo; se pone a disposición la ligadura tubaria y la vasectomía aconsejando que sea el varón el que tome protagonismo, ya que se trata de un procedimiento sumamente sencillo.

“En Argentina más del 60% son embarazos no planificados, sobre todo en el grupo etario entre los 15 y 19 años”, sostuvo Lía Rivas, desde la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, en el marco de una actualización que se brindó a los profesionales de la provincia, en la cual explicó que “no solamente sucede en nuestro país, sino que es un problema a nivel mundial”.

Es así que, mediante estas actualizaciones y capacitaciones a los profesionales, el Ministerio de Salud busca que la población acceda a los insumos que están garantizados en forma gratuita para poder elegir cómo planificar su familia, el momento adecuado para tener hijos, cuántos hijos tener o cada qué intervalo. A su vez, se insiste en el uso del preservativo, ya que además de prevenir los embarazos no deseados, evitará la presencia de enfermedades de transmisión sexual.

Cabe destacar, que “actualmente en el sistema de salud pública de Jujuy, las personas pueden acceder a pastillas, inyecciones, implantes para usuarias de 13 a 24 años y anticonceptivos de emergencia, como también a la colocación del DIU o SIU, que al retirarlo permite que la fertilidad se restituya completamente”, detalló la referente provincial de Salud Sexual y Planificación Familiar, Claudia Castro.

En lo que respecta a las parejas, las autoridades sanitarias insisten en que “ahora los hombres pueden tener mayor injerencia, optando por el procedimiento de anticoncepción quirúrgica definitivo como es la Vasectomía; práctica en la cual el paciente vuelve a su casa de forma inmediata, a diferencia de la ligadura en las mujeres que, si bien no es una operación a gran escala, implica el uso de una anestesia diferente, otras complicaciones y otra morbimortalidad”, concluyó.