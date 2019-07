La FED se abre a un recorte de las tasas de interés en EEUU

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, abrió el miércoles la puerta a rebajar este mes las tasas estadounidenses de interés debido a las incertidumbres por los pleitos comerciales y el crecimiento mundial.

En una muy esperada exposición en el Congreso, Powell dijo que muchos miembros de la Fed creen que el mes pasado se «fortalecieron» las razones para reducir las tasas debido a crecientes «corrientes en contra» de la economía.

El presidente Donald Trump ha mantenido una sostenida presión sobre la Fed para que ablande su política monetaria mediante un recorte de tasas como forma de estimular a la economía.

En ese mismo sentido los mercados financieros también esperaban una señal clara de la Fed desde que el viernes un informe sobre la fuerte creación de empleo en Estados Unidos hizo pensar a los analistas que la Fed podría optar por esperar antes de rebajar las tasas.

Powell no fue explícito pero en su pronunciamiento ante un comité de la Cámara de Representantes pero apuntó que ya en junio la Fed anunció que «actuaría en forma apropiada para sostener la expansión» de la economía.

Tras subir nueve veces las tasas desde 2015 mientras la economía crecía en forma sostenida, en diciembre la Fed empezó a dar señales de eventuales recortes debido a indicios de enlentecimiento económico.

Y Powell dijo que desde la reunión del mes pasado de la Fed, «parecería que las incertidumbres sobre las tensiones comerciales y las preocupaciones por la fortaleza de la economía mundial siguen pesando en el panorama económico de Estados Unidos».

Al mismo tiempo, los indicadores de precios muestran que la inflación se mantiene por debajo de la meta de 2% fijada por la Fed.

«Las presiones inflacionarias siguen siendo nulas», dijo. «Y hay riesgo de que la débil inflación persista más de lo que anticipábamos», afirmó.

Powell desdeñó los ataques de Trump a la política monetaria e indicó que la Fed no le presta atención a la política.

Ante una pregunta, Powell dijo que rechazaría renunciar si se lo pidieran.

«Por supuesto que no lo haría», respondió Powell. La ley «me otorga claramente un mandato de cuatro años y quiero cumplirlo», añadió Powell, quien fue escogido para el cargo por el propio Trump.

Powell indicó que debido a la agresiva política comercial del presidente, especialmente con China, empresas y productores ahora «muestran elevadas preocupaciones» sobre la economía estadounidense.

Paralelamente, el decepcionante crecimiento de China y Europa genera el miedo a que la debilidad económica mundial afecte a Estados Unidos, y eso ha demorado las inversiones y disminuido la confianza, dijo.

Aunque en el primer trimestre el PIB de Estados Unidos creció un sólido 3,1%, Powell dijo que esa tasa se basó en factores como las exportaciones «que generalmente no son un indicador confiable sobre el actual impulso» de la economía.

Kathy Bostjancic, de Oxford Economics, vislumbra tres rebajas de las tasas hacia enero lo cual revertiría los aumentos del año pasado pero indicó que la Fed no rebajará en 0,5 puntos como esperan los mercados financieras.

«El tono general de sus comentarios apoyan nuestra visión de que tras un recorte de 25 puntos básicos en julio, habrá otro en setiembre en tanto las corrientes contrarias mundiales sigan generando riesgos», dijo en una nota.

La Fed aún cree que Estados Unidos logrará un crecimiento sólido mientras el mercado laboral siga siendo saludable. Pero Powell señaló que otras preocupaciones domésticas que deben ser tenidas en cuenta; entre ellas «la elevada y creciente deuda federal».

Adicionalmente, el «relativo estancamiento de los ingresos medianos y bajos, así como los bajos niveles de ascenso de las familias de menores ingresos son también una preocupación actual».

Empero Ian Shepherdson, de Pantheon Macroeconomics, dijo que un recorte de las tasas sería «una mala idea» por cuanto las perspectivas económicas deberían mejorar cuando Washington y Pekín resuelvan su pleito comercial.