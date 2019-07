Aldo Rico: «Ni el presidente me puede impedir que desfile»

El veterano de Malvinas Aldo Rico afirmó hoy que «ni el Presidente» Mauricio Macri le hubiera podido «impedir» que marchara en el desfile militar por el Día de la Independencia que tuvo lugar este martes en Palermo.

«Soy veterano de Malvinas. Ni el Presidente me puede impedir que yo desfile, si quiero, y ya lo he hecho varias veces», subrayó, luego de que su asistencia al evento generara polémica.

El militar retirado, que en 1987 lideró un alzamiento militar contra el Gobierno de Raúl Alfonsín, aclaró que su participación en el desfile «no está relacionada» con su desempeño en aquella asonada militar, sino con su carácter de veterano de Malvinas.

«Acá nadie se queja de que un guerrillero, ex guerrillero, montonero, sean candidatos. Pero les molesta que un veterano de Malvinas desfile», reprochó Rico.

Y agregó: «He sido convencional constituyente, he sido dos veces intendente de San Miguel. A mí el pueblo me votó como me aplaudió ayer y como me aplaudió la otra vez, hace dos años, cuando desfilé por primera vez».

Consultado sobre aquella experiencia «carapintada» que marcó su trayectoria, consideró que no fue «un levantamiento» sino una «sublevación», la cual se enmarca en «un delito del orden estrictamente militar».

«El delito contra el orden político se llama rebelión y nadie me acusó de rebelión, ni siquiera el presidente (Raúl) Alfonsín», enfatizó.

En declaraciones a radio Con Vos, Rico planteó que no reivindica esa acción armada, pero aclaró que «en las mismas condiciones lo volvería a hacer».

Por último, dio a entender que respalda al Gobierno de Cambiemos pero no por una identificación con el macrismo sino por su condición de «antikirchnerista».

«No soy macrista, pero soy antikirchnerista, espero que no vuelvan los delincuentes», sostuvo.