La Legislatura aprobó la ampliación de las plantas solares de Cauchari

Cauchari – La Legislatura de Jujuy, en la 1ra Sesión Especial del año, aprobó las Leyes Nº 6.124 de modificación del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos-Ejercicio 2019, para ampliar la necesidad de financiamiento hasta la suma de dos mil quinientos millones de pesos.

En relación a la Ley Nº 6.124, de modificación del Presupuesto General, el miembro informante, diputado Osvaldo Cuellar, explicó “vale recordar que en su momento, cuando se sancionó la Ley de Presupuesto, se había aprobado una necesidad de financiamiento que a la fecha ya fue consumido, fundamentalmente con el tema salarial, ya que el presupuesto fue elaborado por una pauta salarial del 23% y que a la fecha ya se consumió ese número aprobado. La idea del Poder Ejecutivo es lógicamente una previsión financiera y económica: se van a volver a convocar a los gremios porque lógicamente va a haber, o se va a tener que dar, otro incremento o varios incrementos de salarios para que acompañe a la situación de crisis inflacionaria por la que estamos atravesando. Por otro lado, se agotaron algunas decisiones que no estaban previstas en el presupuesto, que es el blanqueo de algunos conceptos sobre los cuales no se hacían aportes y lógicamente había que hacerlos. Por otro lado. Al haberse otorgado un 23% de incremento, eso tiene incidencia directa en el aguinaldo. Los otros incrementos que se den en el futuro van a incidir en la segunda cuota del aguinaldo. Por lo tanto, haciendo un cálculo, va a hacer falta ampliar esa necesidad de financiamiento. Desde el Ministerio de Hacienda entienden que con esos millones que se autorizarían se estaría cubriendo el déficit mensual hasta fin de año. Esta deuda se contrae con nación, y lógicamente en el futuro se buscará alguna compensación o negociación”.

Sobre la segunda Ley, aprobada como Nº 6.125 de Autorización para Financiamiento y Desarrollo del Proyecto Solar fotovoltaico Distribuido de la Provincia de Jujuy, el miembro informante, diputado Osvaldo Cuellar, explicó “la idea es que estos proyectos productivos generen recursos a fin de hacer frente a las obligaciones que generan estos requerimientos. Se va a llevar a cabo un convenio con EJESA, que en definitiva es la que va a pagar este crédito y que ya cerró con el gobierno la compra de esta energía. Algo similar a lo que se hizo con Cauchari y CAMMESA”. El proyecto prevé la construcción de doce plantas solares en toda la provincia, ubicadas en Piedra Negra, La Quiaca, Humahuaca, Guerrero, Alto Padilla, El Carmen, Las Maderas, Los Lapachos, Perico, El Pongo, Lavallen, Caimancito y Chalicán, que generarán 97.3 MW que incrementarán a casi 300 MW la producción de energía solar en todo el territorio provincial. “Cuando nos hacemos cargo del gobierno se pensó en una política de Jujuy Verde y trabajar con energías renovables. Surge entonces la idea de Cauchari, y en la misma línea se está trabajando a fin de hacer pequeñas centrales para resolver el problema del suministro de energía en localidades del interior, y de ahí nació la idea de los pueblos solares, que ya tenemos en Olaróz, Cienega, Santa Catalina y El Angosto. La idea es llegar al 2022 con gran parte de la provincia alimentada con energías renovables”, manifestó Cuellar.

Para finalizar, el legislador señaló “esto surge a través de un trabajo de gestión que se hizo a través del Banco Europeo de Inversiones y de la Agencia Francesa, que también trabaja este tipo de proyectos. Ellos vieron que era un muy buen proyecto y que va en consonancia con lo que se viene planteando desde el Ejecutivo de llegar a un Jujuy verde lo más pronto posible. El crédito se va a hacer frente con el resultado económico del proyecto, en el mismo sentido del trabajo que se está haciendo en Cauchari. Además, son créditos con tasas muy bajas y ventajosas, alrededor del 3% anual con un plazo de gracia de 3 a 4 años y 20 años para cancelar el crédito solicitado”.

La tercera Ley, aprobada como Nº 6.126 de Declaración de Interés Provincial la ampliación en 200 MW de las Plantas Fotovoltaicas Cauchari Solar I, II y III, autoriza los actos jurídicos necesarios para obtener el financiamiento para realizar la ampliación estas tres plantas. La ampliación prevista de 200 MW consolidaría un camino de modificación estructural del sistema productivo de la provincia, lo que permitiría ir transformando la estructura del estado de la provincia al generar las condiciones para que el sector productivo privado pueda desarrollarse. “Cuando se trata de una obra específica, los pagos deben realizarse con los resultados de la misma obra. También va a significar un ingreso muy importante para la provincia. El capital no se va a pagar hasta que la planta empiece a generar ingresos, el capital se va a pagar cuando la planta empiece a generar ingresos. Es un proyecto productivo que hace falta, tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la provincia, con la generación de trabajo. El pueblo jujeño en su gran mayoría quiere un Jujuy en crecimiento, armonía y con trabajo”, señaló el diputado Alberto Bernis, presidente de la bancada Cambia Jujuy.

Designaciones en el poder judicial

También, durante la Sesión, la Cámara prestó acuerdo para designar Jueces, Defensores y Agentes Fiscales de Investigación Penal en el Poder Judicial. “Los propuestos cumplieron exámenes ante el tribunal evaluador, de oposición y presentaron antecedentes. Todos formaron parte del orden de mérito para conformar las ternas que el Superior Tribunal remitió al Poder Ejecutivo. El poder Ejecutivo publicó estas ternas para que reciban adhesiones o impugnaciones, lo que no ocurrió. El Poder Ejecutivo nos remitió los nombres de los propuestos para que de esta manera puedan ser tratados por esta Legislatura. La Comisión de Asuntos Institucionales, con diputados de todos los bloques, realizó las entrevistas que corresponden. De allí se remitió Depacho para ser tratado por este pleno”, explicó el diputado Ramiro Tizón”.