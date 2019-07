Discusión Mercosur-UE es «libre comercio, no ideológica»

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, sostuvo hoy que el acuerdo Mercosur-Unión Europea debe ser una «discusión sobre libre comercio, no ideológica», a la vez que aseguró que en la central fabril «nadie se opone» a abrir el mercado local.

«Este acuerdo tiene que ser una discusión sobre libre comercio, no una discusión ideológica. Ahora vamos a tener una apertura y necesitaremos tomar decisiones muy concretas», enfatizó el dirigente fabril.

A su criterio, «el acuerdo tiene que caminar» y admitió estar sorprendido de que «se haya firmado. Y ahora ya está: lo tenemos.

De aquí en adelante, hay un plazo de 15 años para ponernos a la altura de lo que es el mercado europeo. Hay muchísimas cosas para hacer. La industria va a tener que ajustarse para poder competir.

Lo importante es que en la UIA nadie se opone a abrir el mercado».

En declaraciones a Radio Continental, agregó: «Quince años no es un tiempo largo. Por eso hay que tener responsabilidad. Es la primera vez que empezamos a hablar de largo plazo y no sólo de la coyuntura».

Para Acevedo, el Mercosur «se va a tener que adecuar a los estándares de la Unión Europea, porque va a tener exigencias».

«Ahora empieza la negociación dura y pura. No soy tremendamente optimista, pero vamos a tener que ordenarnos, porque estamos frente a una muy buena oportunidad, porque pueden venir inversiones. Lo digo como empresario», remarcó.

El titular de la central fabril consideró también que la dirigencia política «debería hacer un acuerdo con cinco o diez puntos que den previsibilidad jurídica y permita que este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se cumpla».

En ese sentido, expresó: «Si podemos arreglar nuestro contexto interno, claramente vendrán inversiones a la Argentina».

«Tenemos talentos para avanzar. Hay una oportunidad con este acuerdo y no tenemos que desaprovecharla», señaló.