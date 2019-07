El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reiteró hoy que la decisión del PJ de su provincia es «no apoyar a ningún candidato a presidente», al considerar que quieren salir de la lógica de la «grieta» y la «disciplina partidaria».

«La decisión que ha tomado peronismo de Córdoba es ir con una boleta corta, no apoyar ningún candidato a presidente», señaló en declaraciones a Cadena 3.

Según sostuvo, «el peronismo de Córdoba no apoya ningún candidato presidencial y lo importante no es lo que diga ni el gobernador ni otros dirigentes, lo importante es que Córdoba necesita diputados nacionales que defiendan la provincia porque nadie va a tener mayoría en el Congreso».

«Entonces, toda nuestra energía está puesta a defender la lista de Hacemos por Córdoba, porque ¿cuál es la garantía de nuestros diputados? Nuestros diputados defienden a Córdoba, cuidan a Córdoba», expresó Schiaretti, en la previa a una multitudinaria reunión que mantendrá con gobernadores el postulante presidencial Alberto Fernández.

A su entender, «los otros diputados, en un momento donde la grieta sigue profundizándose, mantienen disciplina partidaria».

«Nosotros pensamos que vayan los diputados no a votar por disciplina, por lo que le mandaron de Buenos Aires o su partido nacional, sino que vayan a votar por Córdoba», subrayó el gobernador.

Y agregó: «Por eso, el peronismo de Córdoba no tiene candidato a presidente. El peronismo de Córdoba cree que lo fundamental es poner diputados que defiendan a Córdoba y por eso trabajamos por nuestra lista de diputados nacionales».