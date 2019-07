Diputados decidieron realizar dos Sesiones el día de mañana

Diputados – La primera, programada para las 10 a.m., será una Sesión Especial donde se trataran Acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo para la designación de 20 cargos en el Poder Judicial. La segunda será una Sesión Ordinaria donde la Cámara trabajará sobre diversos proyectos relacionados con la producción y el desarrollo en la provincia.

Al respecto, el diputado Alberto Bernis señaló “trataremos la toma de un crédito de 76 millones de dólares para poder hacer el tramo Jujuy-La Quiaca del tres, que es muy importante porque tiene que ver con el desarrollo, con la comunicación, con el crecimiento. Este proyecto que se empezó ya se está trabajando, y con esto se va a tener el dinero disponible para concluir el trazado Jujuy-La Quiaca”. En relación, Bernis agregó “también trataremos una modificación del Presupuesto. Cuando lo aprobamos el año pasado autorizamos un financiamiento de cerca de 5 mil millones de pesos, y con la pauta salarial que se dio hasta el momento, de 23%, más la pauta salarial que se empezará a discutir seguramente en los próximos días y hasta fin de año con el pago de aguinaldo, la provincia necesita financiar con nación 2.500 millones de pesos más”.

Otro de los Proyectos a tratar será el enviado por el Poder Ejecutivo sobre la autorización a nación para contraer un crédito destinado a la ampliación de la Planta Solar de Cauchari a 200 megas más y que se extenderá para producir 96 megas de energía eléctrica dispersa en toda la provincia. Sobre esto, Bernis destacó “esto significa cambiar la matriz productiva. Poder generar energía limpia en la provincia. En Jujuy se están produciendo hechos que son históricos y que son muy importantes, y el debate que se plantea es qué provincia queremos”.

En relación a la naturaleza de los créditos a contraer, Bernis explicó “no son créditos que se toman, en los que se endeuda la provincia de Jujuy para que después tengan que pagar todos los jujeños. Son créditos que se toman y que se van a pagar con lo producido, porque son proyectos productivos”.

Otro de los Proyectos de gran importancia a tratar será la ratificación al Decreto remitido por el Poder Ejecutivo que prevé el pase a planta permanente de más de cinco mil empleados públicos. “Cuando planteamos que el decreto no se puede modificar no es que estemos cerrando la puerta a un debate, sino porque es un Decreto y no hay facultades legislativas para modificarlo. En todo caso hay que aprobarlo y los gremios y demás partes trabajarán con el Poder Ejecutivo para ver de qué manera, en la instrumentación de ese decreto, se logran más beneficios en relación a lo que están pidiendo. Lo importante es que van a pasar cinco mil empleados públicos a planta permanente, a conseguir seguridad laboral”, explicó Bernis.

Para finalizar, el diputado destacó la presencia de los ministros en la Cámara cada vez que son requeridos, recalcando “cualquier ministro que tenga que venir a explicar los Proyectos va a venir. Eso pasó y pasa. Hay algunos diputados que dicen que no tienen participación, pero en realidad los ministros vienen a explicar lo que se necesita. Lo que pasa es que se plantea el desacuerdo por el desacuerdo mismo. Nosotros seguimos apuntando a acompañar el modelo y el proyecto del Frente Cambia Jujuy de crecimiento, desarrollo y paz en la provincia. Cuando se plantea la aprobación de un Proyecto que tiene que ver con la generación de riquezas se está trabajando por la paz, porque se está trabajando para generar trabajo. Hoy Jujuy se distingue por las inversiones, y esas inversiones requieren que la provincia tome los créditos necesarios, con el aval de la nación, para poder emprender estos proyectos”.