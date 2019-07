Promueven la producción sustentable del tabaco

El Ministerio de Ambiente de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, propició y participó de la reunión con el sector tabacalero y el sector forestal de la región, en la cual se brindó información y debatió cuestiones pertinentes al uso sustentable de la leña en el sector tabacalero.

Participaron además la empresa Massalin Particulares, la Cooperativa y la Cámara de Tabacaleros de Salta, propietarios y contratistas del sector forestal.

A nivel internacional la industria tabacalera, como Phillips Morris, exige estándares de sustentabilidad en la producción del tabaco para la compra del mismo. Una de las líneas de sustentabilida del tabaco es el uso de leña sustentable para su estufado, esto es que provenga de Planes de Manejo Sustentable, y no de Planes de Cambio de Uso del Suelo (desmontes). El objetivo es que el tabaco no colabore con la deforestación a nivel mundial.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de la provincia busca acercar esta demanda que tiene el sector tabacalero a los productores forestales y encontrar puntos de acuerdo en las condiciones de precios y factibilidad respecto al uso de leña sustentable en las estufas de la producción tabacalera. Cabe aclarar que esto contribuye a la legalidad de la madera y significaría un aprovechamiento de un porcentaje de ella que hoy no se aprovecha.

Pedro Villa de la Cámara de Tabaco y Gerente de Centros Comunitarios de la provincia de Salta, explicó que “la reunión buscó contactar a los proveedores de leña que proceden de un manejo sustentable, y a los productores tabacaleros que necesitan esa leña, además de definir las condiciones, el precio y la factibilidad de todo ello”.

“Esto va a implicar un costo extra para el tabacalero ya que el manejo sustentable requiere otro nivel de exigencia al productor en lo que es el cuidado de la madera y el proceso en general. Pero es una exigencia que debemos cumplir”, concluyó el referente salteño.

La productora forestal Virginia Pérez, evaluó que “esto es muy importante porque estamos trabajando de forma conjunta para encausar varias patas del sistema productivo. Por otra parte esto conduce a formalizar el trabajo del forestal, lleva a caminos de legalidad y de trabajo en equipo entre la parte productiva y ambiente articulando y dando ofertas para el productor”.

Virginia Pérez remarcó que “esto valora la legalidad para aquellos que formamos parte del sistema legal, y por otra parte le da valía a un subproducto como es la leña, por lo que es muy positivo que trabajemos las distintas instituciones y sectores de manera coordinada”.