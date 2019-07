Lavagna dijo que si llega a la presidencia renegociará acuerdo con FMI

Al igual que Alberto Fernández, el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, recibió hoy a representantes del FMI, ante quienes planteó que en un gobierno suyo buscará estirar los plazos de la deuda contraída tras el acuerdo con la actual gestión «porque, así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento de los argentinos».

Acompañado por su candidato a vicepresidente, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, Lavagna mantuvo un encuentro de más de una hora con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, y con el representante residente en Argentina, Trevor Alleyn.

«Le dijimos a la misión del FMI que el gobierno de Consenso Federal renegociará los plazos del Stand By porque, así como están, ahogan por muchos años la esperanza de crecimiento de los argentinos», sostuvo el ex ministro de Economía en su cuenta de Twitter.

Y agregó: «¡Ellos y el Gobierno lo saben! Mientras tanto, el Gobierno tiene la responsabilidad de empezar, ya mismo, a solicitar un alargamiento de plazos de los grandes vencimientos que acumuló para el 2021 y 2022».

De esa forma, Lavagna coincidió con la postura de Alberto Fernández quien también le manifestó a los miembros del FMI que el acuerdo firmado con la gestión de Mauricio Macri deberá ser reformulado para que el país pueda afrontar de mejor manera el pago de la deuda con ese organismo.

Días atrás, el economista ya había afirmado que «el Fondo sabe perfectamente que Argentina no tiene capacidad de pago» y que por lo tanto «sabe que va a haber una renegociación» de la deuda.