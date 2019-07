Fallo del consejo federal: Alvarado ascendió y San Jorge descendió

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal resolvió hoy dar por finalizado con el resultado existente el encuentro suspendido entre Alvarado y San Jorge de Tucumán, lo que confirmó el ascenso de los marplatenses a la Primera B Nacional, mientras que su rival fue descendido al Regional Federal.

En su fallo, el tribunal de disciplina determinó que el encuentro revancha de la final del Reducido del Federal A mantenga el 1-0 con el que Alvarado derrotaba a San Jorge, cuyos jugadores realizaron una sentada negándose a continuar el juego a los cuatro minutos del segundo tiempo, el domingo pasado, en protesta por los fallos arbitrales de Adrián Franklin.

Los fallos que le critican al árbitro Franklin son la segunda amarilla a David Valdéz y la expulsión de Maximiliano Guardia tras el gol de Emiliano López, a los 46 minutos del primer tiempo, donde también pidieron una posición adelantada del jugador local.

Además, el árbitro Franklin amonestó sólo en el primer tiempo a Rolando Serrano, Álvaro Pavón, Nicolás Carrizo, César More y el capitán Ricardo Tapia, todos jugadores del conjunto visitante.

«Sancionar al Club S. y D. San Jorge Juniors A.C. con la pérdida del partido en disputa, debiéndose registrarse el siguiente resultado: Club Alvarado 1 (Uno) – Club San Jorge 0 (Cero), conforme a los arts. 106 inc. b) y 152 del R.T.P», publicó.

En tanto, más allá de que esto confirmó el ascenso de Alvarado por primera vez en su historia a la B Nacional, San Jorge de Tucumán fue descendido de categoría.

«Sancionar al Club S. y D. San Jorge Juniors A.C. con pérdida de categoría, dada las especiales características del Torneo Federal «A» organizado por el Consejo Federal del Fútbol, el cual es una categoría profesional que permite el ascenso a la divisional Primera «B» Nacional de la A.F.A., y a partir de la próxima temporada podrá competir en el Torneo Regional Federal Amateur (Arts. 32, 33, 80 2do. Párr. y 117 del R.T.P.)», indicó el Tribunal de Disciplina.

Además, el Consejo Federal sancionó con suspensiones de entre ocho y doce partidos al cuerpo técnico y jugadores de San Jorge de Tucumán que participaron de la sentada que derivó en la suspensión del partido, enojados por los fallos del árbitro Adrián Franklin.

Se trata de Víctor Nazareno Godoy, Víctor Avellaneda, Alejandro Batalla y Luis Alvarez, que como miembros del cuerpo técnico estarán doce encuentros suspendidos.

Por su parte, Roberto Nicolás Carrizo, César Nicolás More, Claudio Alejandro Pérez, Rolando Roque Serrano, Albano Leonel Pavón, Ricardo Marcelo Tapia, Martín Nicolás Peralta, Emanuel Marcelo Cuevas y Carlos Maximiliano Núñez recibieron ocho partidos de suspensión.