En Jujuy más del 75% de los embarazos adolescentes no son planificados

Embarazos adolescentes – Las estadísticas dejan al descubierto una problemática frecuente en nuestra provincia que golpea más fuerte a la franja etaria mencionada. A pesar de haber bajado 5% con respecto al último tiempo, se debe continuar trabajando en su solución.

El encargado de brindar estos datos fue el director de Maternidad e Infancia de la provincia, Antonio Buljubasich, quien se encargó de subrayar los números de una realidad preocupante: “Más del 75% de los embarazos adolescentes en Jujuy son no planificados, no deseados”, afirmó.

El profesional explicó que, a pesar de que se debe seguir trabajando en la problemática, en los últimos años las tasas han disminuido de manera constante. En ese sentido detalló que en el año 2015 el 19% de las madres eran menores de 19 años y en el 2018 el 15,6%. Una de las metas es alcanzar una cifra cercana a la media nacional, que en este ítem es de 13,6%.

La estadística mencionada se dio en el marco de la reunión que llevaron adelante ayer por la mañana equipos sanitarios de toda la provincia, en la que se analizaron los «hechos vitales» sucedidos en Jujuy. Si bien la cifra es compartida con otras provincias de la región, en estas tierras preocupa debido a que en los últimos años se habría logrado disminuir, pero los números siguen siendo muy elevados y ponen en peligro a los adolescentes y a sus hijos.

Buljubasich vinculó esta realidad a los embarazos adolescentes, que al no ser planificados tienen ciertas consecuencias, como estar mal controlados. «Esto lleva a que en gran número de casos se hagan en forma prematura y lógicamente las tasas son mucho más altas de mortalidad en los embarazos de adolescentes que en los de mujeres adultas», finalizó el profesional.

El especialista consideró que uno de los puntos hacia los cuales es preciso apuntar las políticas son los partos prematuros, dado que el 75% de las muertes infantiles en la provincia se da en niños de menos de 37 semanas, es decir, niños prematuros.

“Analizamos el área perinatal: embarazos, nacimientos, número de partos, geolocalización de los partos y muertes maternas e infantiles”, indicó el médico, y agregó que el análisis de esos datos conduce a tener herramientas para diseñar las futuras políticas públicas en el ámbito materno-infantil.

Consultado por las cifras que poseen, el funcionario aseguró que en los últimos años «se bajaron prácticamente en todos los rubros del área perinatal las tasas e índices».