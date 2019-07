Argentinos desconfian de conseguir trabajo y temen perdelo

Trabajo – La confianza de los argentinos en encontrar un nuevo empleo marcó un descenso de 2 puntos porcentuales, al retroceder del 66% al 64% en el transcurso del último año.

Además, aumentó el miedo a perder el puesto de trabajo al crecer de 7,7% al 8,4%, según un informe privado.

De acuerdo con el sondeo que tiene un alcance internacional, la situación del mercado laboral argentino resultó la marca más negativa de la región.

Así lo revela el informe de la consultora Randstad, difundido como Workmonitor correspondiente al segundo trimestre de 2019, un estudio que sondea las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluida la Argentina.

Al indagar sobre la confianza de los trabajadores argentinos respecto a la posibilidad de conseguir un nuevo empleo similar al actual dentro de los próximos seis meses, el nivel de confianza se ubicó en el 64%, dos puntos por debajo de la marca de hace un año, marcando cierto pesimismo respecto de la coyuntura del mercado laboral, indica el informe.

Al realizar una comparativa regional sobre el nivel de confianza en encontrar un nuevo empleo se observa que la confianza de los trabajadores argentinos, situada en el 64%, es la más baja de la región, donde se vislumbra un panorama más alentador, con México con un registro del 78%, seguido por Chile con 72% y Brasil con 67%.

Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, sostuvo: «En la medida en que pasan los meses y no se ven señales claras de reactivación de la economía y el empleo, se deteriora la percepción que los trabajadores tienen del mercado laboral y se nota una baja en el nivel de confianza y un mayor miedo a perder el empleo como emergentes de una coyuntura en la que no se vislumbra una evolución positiva de la demanda laboral».

Según la consultora, el descenso en la confianza de los trabajadores en el mercado laboral también tiene su correlato en un incremento del miedo a perder el empleo, que pasó de una marca de 7,7% en el segundo trimestre de 2018 a 8,4% en el segundo trimestre de 2019.

Al igual que sucede con el nivel de confianza, generó la marca más negativa de la región, muy por encima del miedo a perder el empleo de los trabajadores de Chile (5,7%), de Brasil (6,7%) y de México (7,2%).

«A pesar de que no estamos viendo un proceso de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino más bien una leve y persistente caída por goteo del empleo, los indicadores laborales de la coyuntura generan incertidumbre que se evidencia en actitudes más conservadoras y menor toma de riesgo en relación a las decisiones de carrera laboral», sostuvo Avila.

Agregó que «los trabajadores tienden a valorar más su actual empleo, hay menos personas en búsqueda activa de un cambio y menor movilidad y rotación laboral».

El estudio también relevó un Índice de Movilidad Laboral para Argentina de 121 puntos, evidenciando la movilidad laboral más baja de la región en este trimestre, dejando a la Argentina por debajo de México (122), Chile (123) y Brasil (123).

En línea con estos datos, apenas el 14,3% de los encuestados en Argentina indicó estar buscando un nuevo empleo de manera activa en el segundo trimestre del año, mientras que un 21,2% indicó haber concretado un cambio laboral en los últimos seis meses.

El Workmonitor es un relevamiento trimestral sobre el trabajo, que realiza Randstad en 34 países del mundo entre Europa, Asia, América y Oceanía sobre las expectativas, estados de ánimo y comportamientos de los trabajadores.

En Argentina la muestra está compuesta por 405 casos y se realizó entre el 23 de abril y el 9 de mayo de 2019.