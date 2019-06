«Las PASO son una fiesta carísima y sería bueno eliminarlas»

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, consideró que las PASO son «una fiesta carísima», por lo que «sería bueno eliminarlas».

«En agosto, los argentinos deberán concurrir, una vez más, a unas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tendrán un titánico costo de 4.500 millones de pesos y donde no se decidirá prácticamente nada», dijo Macri.

Por ese motivo, planteó que esa contienda electoral significa una «fiesta carísima» para los argentinos e insistió en que «sería bueno» eliminar las PASO.

El jefe comunal propuso «dirimir las candidaturas dentro de cada partido, sin obligar a todo el país a votar una vez más».

«No podemos permitirnos (unas PASO) en este momento», insistió Macri, que de todos modos aclaró que no está de acuerdo con la propuesta planteada por el radicalismo.

El intendente de Vicente López dijo que prefiere que este asunto se trate con consenso de todos los partidos políticos en el Congreso durante 2020, un año no electoral.

Para eliminar las PASO haría falta un acuerdo político y una ley del Parlamento nacional, que no solo debería ser sancionada muy rápidamente, sino también con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara legislativa, consideró Macri.