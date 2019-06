El Gobierno ratificó su reclamo permanente por las Islas Malvinas

El canciller Jorge Faurie reiteró hoy el reclamo «permanente e irrenunciable» de la Argentina por la soberanía de Malvinas ante las Naciones Unidas en Nueva York y volvió a pedir al Reino Unido retomar las negociaciones bilaterales por las Islas.

El ministro de Relaciones Exteriores aclaró, sin embargo, que este pedido argentino no impide que ambos países cooperen y avancen en temas de interés común.

Faurie representó al Gobierno en el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que este martes aprobó por consenso una nueva resolución que insta al país y al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales para solucionar la disputa de soberanía.

«La Argentina no tiene dudas de su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por ello nuestro reclamo para reanudar negociaciones es irrenunciable», sostuvo el canciller.

Resaltó que «han pasado ya 186 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido, y casi 54 desde que las Naciones Unidas, a través de la resolución 2065 (XX) solicitara a la Argentina y al Reino Unido encontrar una solución negociada que contemplara los intereses de los habitantes de las Islas».

«El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez del reclamo, ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido», expresó Faurie.

El ministro señaló que «es un tema que trasciende diferencias político-partidarias y constituye una política de Estado».

Faurie encabezó la delegación nacional que también estuvo integrada por los senadores Federico Pinedo y Julio Cobos; los diputados Cornelia Schmidt Liermann y Daniel Filmus, el vicegobernador de Tierra Del Fuego, Juan Carlos Arcando, el secretario de Estado para la cuestión Malvinas de esa provincia, Jorge Argüello y el Embajador ante las Naciones Unidas, Martín García Moritán.

Faurie afirmó que la permanencia del reclamo de soberanía «no significa que no» se pueda «cooperar en áreas de interés mutuo para los dos países», una política impulsada por el presidente Mauricio Macri.

Destacó, al respecto, que «en este tiempo han tenido lugar visitas recíprocas de altas autoridades de ambos países, al igual que misiones comerciales y empresariales», como la que llevó a cabo a Buenos Aires en 2018 el entonces Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Boris Johnson; y la que realizó el jefe de Gabinete Marcos Peña a Londres, entre otros.

«Creemos firmemente en el valor de sentarse alrededor de una mesa para analizar y debatir, constructivamente, todas las diferencias», agregó Faurie.