Loma Negra: temen 194 despidos en Benito Juarez

La empresa cementera Loma Negra y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) volverán a reunirse el viernes en La Plata para intentar un acuerdo sobre la crítica situación de la planta que la firma opera en la localidad de Berker, en el partido bonaerense de Benito Juárez.

La compañía y los trabajadores se encuentran ahora y hasta el viernes en un período de conciliación voluntaria dictado por el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, mientras continúan las negociaciones entre las partes.

El viernes pasado hubo una reunión pero no se alcanzó un acuerdo y tras ello AOMA emitió un comunicado en el que le solicitó a la compañía que «dentro de sus posibilidades efectúe una nueva oferta superadora» en las 48 horas posteriores.

El miércoles habrá una reunión entre la empresa y el gremio con la idea de avanzar en un entendimiento que sea rubricado el viernes en la cartera laboral.

El gremio AOMA asegura que Loma Negra quiere despedir a unos 194 trabajadores porque se le desplomaron las ventas en los últimos dos años y, al menos por ahora, no hay previsión de un repunte en el corto plazo, según dijeron a NA voceros de la comisión interna gremial de Berker.

Ante la situación, AOMA decidió mantener el estado de alerta en todas las fábricas de la empresa y desde el martes un quite de colaboración en las plantas de Barker, L’Amali, Sierras Bayas, Vicente Casares y Ramallo.

«La situación es delicada ya que Loma Negra está en una posición muy dura con respecto a su decisión de despedir gran parte del personal», indicaron a NA voceros de la comisión interna gremial de la planta de Berker.

Desde la compañía, en tanto, responsabilizaron a la filial de la Asociación Minera (AOMA) seccional Barker, que representó a los trabajadores, por el fracaso registrado hasta el momento en las negociaciones.

«Lamentablemente AOMA Barker no aceptó mantener una operación de molienda y embolsado funcionando en tres medios turnos, que hubiese permitido asegurar la fuente de trabajo de 136 familias», indicó la compañía.

La empresa había ofrecido mantener una operación reducida con 136 trabajadores y despedir a 194 operarios con el pago de indemnizaciones de entre 150% y 180% de lo que establece la Ley de Contratos de Trabajo.

El ofrecimiento no fue aceptado por el sindicato, que pidió conservar los 330 puestos de trabajo y por ello las negociaciones continuarán el miércoles.