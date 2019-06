Jujuy se asoció con Italia para producir baterías en la Argentina

Baterías – Será la primera empresa en lograr que el litio no se extraiga del país sino que salga como valor agregado. Se estima que ya hay una inversión de unos USD 2.000 millones en la Argentina en al menos 53 proyectos de capital extranjero.

La «revolución del litio», como le llaman algunos, ya está en marcha en la Argentina. A la guerra silenciosa que vienen librando en los últimos años empresas de Japón, Corea del Sur, China, Australia, Estados Unidos, Canadá y Francia en el norte argentino se le agregará ahora un factor clave: esta industria del oro blanco dejará de ser puramente extractiva para convertirse en productora local de baterías a nivel mundial.

«La colaboración entre la empresa italiana y la provincia de Jujuy es una iniciativa totalmente innovadora ya que permitirá la trasformación de un recurso natural, el litio, en un motor de desarrollo económico. Así, gracias al know how italiano el sistema productivo jujeño se integra en la cadena de valor internacional en un sector estratégico para el futuro de ambos países», expresó el embajador de Italia en Buenos Aires, Giuseppe Manso, quien inauguró en Jujuy este proyecto junto con el gobernador radical Gerardo Morales y el vicecanciller Gustavo Zlauvinen.

El proyecto en marcha es un emprendimiento público-privado que trabajará en coordinación con el Instituto del Litio para la incorporación de la tecnología especializada y la transferencia de conocimientos de todo el proceso del litio. Es decir, que a diferencia de las empresas extranjeras que hasta ahora se radicaban en Jujuy, Salta o Catamarca para extraer litio y llevarlo a sus países para la producción de baterías, en este caso la novedad es que las baterías se harán en Argentina.

Según datos oficiales de la Secretaría de Minería, se estima que ya hay una inversión de unos USD 2.000 millones en la Argentina en al menos 53 proyectos de capital extranjero. El mapa del litio argentino elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos junto con el Servicio Geológico Minero argentino determinó que en Argentina hay unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación de litio con 53 proyectos de extracción, de los cuales 27 poseen acuerdos de tenencia minera.

De esta manera, el proyecto italo-argentino que se acaba de inaugurar se convierte en una verdadera revolución ya que la Argentina dejará de ser un país con industria del litio extractiva para ser productor del material escencial para las baterías de celulares, automóviles eléctricos o electrodomésticos.

Según explicó el gobernador Morales, las etapas del proyecto de JEMSE y SERI contemplan el montaje de una planta piloto de ensamble de baterías de litio, la fabricación de celdas de la batería de litio y la producción de material activo, en base al material extraído de los salares jujeños bajo normas sustentables y amigables con el medioambiente.

«Se espera que el carbonato de litio se procese localmente con valor agregado, para ser comercializado en Argentina y otros mercados, con grandes beneficios en términos de creación de nuevos empleos», dijo el embajador Manso.

En tanto, el gobernador Morales recordó que en Jujuy «se produce carbonato de litio de máxima pureza y la mejor calidad» y precisó que este elemento «es sometido a un proceso industrial complejo, el cual no se desarrolla en muchos lugares del mundo. El material resultante es aplicado a la fabricación de celdas de baterías y el proceso se completa en la planta de ensamble de baterías».

Por otro lado, el embajador italiano dijo que este convenio significa «renovar el compromiso entre Italia y Argentina uniendo lo público y lo privado. Desarrollaremos una producción dirigida no solo a Argentina sino también a otros países». Manzo dijo que está «muy orgulloso» por el acuerdo, ya que «esta inversión es como un hijo concebido en la embajada fuertemente deseado por ambos países, y esperamos verlo crecer rápidamente y con salud, al igual que la relación de los dos países».

Para tener una idea del tamaño de semejante negocio, con la extracción anual de litio de la Argentina un país como Japón puede producir cerca del 50% de las baterías para teléfonos móviles y artefactos eléctricos a nivel mundial.