El Defensor del pueblo participó de una reunión en Banco Nación

De Bedia fue parte de una comitiva de defensores que se reunió con el titular del Banco Nación.

Junto a sus pares de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier de Bedia, mantuvo una reunión en Buenos Aires con el titular del Banco Nación, Javier González Fraga, a quien le acercaron una propuesta para morigerar el alto porcentaje de intereses que se cobran por la toma de créditos UVA, que impide actualmente a miles de personas afrontar las cuotas mensuales y cumplir sus compromisos crediticios debido al creciente índice inflacionario del país.

El encuentro con el directivo se llevó a cabo en la sede de la entidad crediticia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El Defensor de Jujuy, de Bedia, formó parte de una reducida comitiva de defensores integrada por el presidente de ADPRA, Alejandro Amor; de Santa Fe, Raúl Lamberto; de Río Negro, Adriana Santagati; y de la CABA, el defensor adjunto Arturo Pozzali.

En la ocasión, los defensores abordaron con González Fraga las propuestas presentadas por la entidad que nuclea a los defensores, a través de las cuales buscan dar respuestas a los tomadores de créditos UVA que no pueden afrontar la cuota mensual de su crédito a raíz de la inflación.

Luego del cónclave, de Bedia explicó que la autoridad bancaria consideró la propuesta de los defensores y le dio un valor superlativo, atendiendo que la entidad se encuentra estudiando una serie de alternativas para resolver la problemática de los créditos UVA.

En tal sentido, el Defensor de Jujuy refirió que González Fraga puso en conocimiento de los defensores que para los créditos inferiores a los 140 mil UVA se estudia la aplicación de un mecanismo que absorba un porcentaje de la cuota; mientras que para el seguro, adelantó que se podría establecer la libre elección de la compañía, cuya opción surgiría de una lista de compañías preseleccionadas.

Adelantó además que uno de los temas que se acordó fue la generación de un sistema para que los tomadores de créditos puedan acceder a la información completa de los mismos a través de sus homebanking

De Bedia recordó que las propuestas que fueron presentadas ante las tres entidades que representan a la banca pública y privada del país, ellas son ADEBA, ABAPPRA y ABA, planteaban la morigeración al máximo posible de la tasa de interés que percibe la entidad financiera otorgante del crédito por sobre el incremento que tiene el UVA por inflación.

“Esto va a permitir reducciones de accesorios a cuotas, tales como no obstaculizar el contratar seguros a menor valor o la eliminación de otros productos bancarios no necesarios; evitando intimaciones a los deudores conminando a prorrogar plazos o renunciar a esa posibilidad establecida legalmente”, precisó el omdudsman jujeño.

Asimismo, dijo que lo que están buscando que se reduzca la cantidad de UVA que abona mensualmente la persona que tomó el crédito, “comparando la relación de ingresos actuales con la históricamente vigente al momento del tomar el crédito”.

Más adelante, de Bedia sostuvo que junto a sus colegas coincidieron en que fue un encuentro positivo y advirtió que “si lo que quiere el Banco Nación es defender este sistema, debe lograr que la gente confíe en él, y para ello es necesario que los tomadores de créditos conserven la relación original entre las UVAs y sus ingresos».