Funcionarios del Gobierno, empresarios de cadenas de supermercados y del Banco Macro, se reunieron este martes y confirmaron que se extenderá el descuento del 50% en supermercados con tarjeta de débito.

El Secretario de Industria y Comercio, Diego Suárez indicó que ahora deben analizar de qué forma continuará, teniendo en cuenta que el impacto del programa fue muy grande. “Lo que se factura en un mes, se registró solo en un miércoles”, detalló.

Asimismo, Suárez resaltó que a Comodín, Vea y Carrefour se suma Día, alcanzando este beneficio a cuatro supermercados en la capital jujeña. “Personal de la Dirección de Control Productivo está constantemente monitoreando los precios para que no haya remarcación, si llega a haber, le pedimos a la gente que lo denuncie”, dijo.

Sobre el descuento

Hoy miércoles, los jujeños podrán aprovechar nuevamente el programa de descuentos del 50% para compras con tarjeta de débito del Banco Macro, con un tope de reintegro mensual de $2000, en los supermercados Vea, Comodín, Carrefour y Día.

Cabe recordar que en las sucursales de Vea y Comodín ingresan en el acuerdo todos los productos comestibles -a excepción de las bebidas alcohólicas- y artículos de limpieza. No forman parte los electrodomésticos.

En el caso de Carrefour, la empresa informó la semana pasada que no forman parte de la promoción los cortes de carnes y los productos de Precios Cuidados y marca Carrefour, entre otros elementos.

No existe un monto mínimo de compra para que rija el beneficio y el reintegro se efectivizará en los 10 días hábiles posteriores al pago, a través de caja de ahorro.