Morales llamó a «seguir transformando, porque Jujuy no se rinde»

Gerardo Morales y Carlos Haquim encabezaron el acto de cierre de campaña del Frente Cambia Jujuy, ante una multitud de jujeños comprometidos con los desafíos por venir, los cuales se emparentan con la vocación de ir por más y completar los proyectos iniciados, con miras a garantizar la continuidad de la transformación de la provincia.

En este marco, Morales sostuvo que “luchamos contra los problemas como gobierno presente, mirando a la cara a cada jujeño, escuchando sus necesidades y resolviéndolas con la verdad” y garantizó que “seguiremos adelante, sin bajar los brazos, porque Jujuy no se rinde”.

Enfatizó que “como pueblo no claudicamos ante los violentos ni las adversidades” y renovó su compromiso de “seguir luchando cada minuto de mi vida para continuar la transformación de Jujuy y poner de pie esta amada provincia”.

“Este domingo definamos en paz, libertad y democráticamente el Jujuy que queremos”, fue el llamado que formuló Morales a la ciudadanía para seguir construyendo colectivamente un futuro mejor para todos los jujeños, mediante “un proyecto ideológico y conceptual que expresa que este gobierno cree en el Estado presente”.

Previo al gran acto que tuvo lugar frente a la explanada de la Casa de Gobierno, la militancia de Cambia Jujuy realizó una caminata por las calles de San Salvador, liderada por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien va por un nuevo mandato en Capital.

Morales y Haquim, candidatos a gobernador y vicegobernador por la Lista 502, estuvieron acompañados por los candidatos de las distintas colectoras que enriquecen la propuesta de Cambia Jujuy. La coalición de gobierno se apresta a transitar una nueva instancia electoral fortalecido, desde lo político y estructural, con el aporte de Unión Cívica Radical, Primero Jujuy, Alternativa Jujeña, Arriba San Pedro, Cambio Jujeño, Cruzada Renovadora, Partido de Los Valles de Aguas Calientes, Encuentro Jujeño, Fortalecimiento Democrático Calilegua, Fuerza del Norte, GEN, Gana Jujuy, Identidad Yuteña, Juntos Podemos Palpalá, Juntos por San Antonio, Movimiento Norte Grande, Nueva Fuerza Fraileña, PalpaláSos Vos, Por Más Participación, Propuesta Republicana (PRO), Todos por Rodeito, Quiaqueños, Renovador Federal, Siempre Jujuy, Partido Socialista, Unión por la Libertad (LyDER), Demócrata Cristiano, Resistencia Aguilareña, Conciencia, Conciencia por Libertador General San Martín, Conciencia por Humahuaca, Conciencia por Caimancito, Conciencia por Aguas Calientes, Conciencia por Tumbaya, Conciencia por La Quiaca, Conciencia por La Esperanza, Conciencia por San Pedro y Por un Palpalá de Pie, fuerzas partidarias que supieron dejar atrás banderías propias para ponerse la camiseta de Jujuy.

“Esto es transformar”

Por otra parte, Morales hizo un repaso de sus primeros tres años de gestión, indicando que transformar es “dejar de elegir jueces a dedo y hacerlo por concurso para garantizar independencia” y avanzar en la “creación del Juzgado Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción y mostrar la Declaración Jurada de cada funcionario para que el pueblo sepa quiénes son los que se enriquecen”.

Continuó señalando, que transformar es “devolver al Estado capacidad para ser Estado presente” y recordó las 120 máquinas compradas para Vialidad y Recursos Hídricos, “organismos que están de pie”.

También hizo alusión a la planta asfáltica “para hacer obras en rutas y las calles de los municipios”. “Esto es dejar huella”, aseveró.

Se refirió a la reconstrucción del sistema de salud pública, a través de la incorporación de 50 ambulancias; un helicóptero que ya salvó 3 vidas; motos para agentes sanitarios que sostienen el sistema de atención primaria de la salud, caminando 10 kilómetros cada día; la recuperación de quirófanos que permiten hacer cirugías en La Quiaca, Susques, Humahuaca y Palpalá y pronto en Perico; los médicos itinerantes para llevar servicios a cada rincón; y los 27 médicos venezolanos para Cusi Cusi, Aguas Calientes y Lagunillas del Farallón, entre otras localidades lejanas. “Esto es trabajo en territorio”, definió.

Enfatizó que “transformar es cambiar el lugar donde viven los jujeños, porque Dios que está en todas partes, pero atendía en San Salvador” y agregó que “este gobierno camina el territorio y llegó a cada cerro para velar por cada uno de los habitantes”.

En su repaso de gestión, el gobernador hizo alusión a los 170 móviles para Policía y la creación de la Policía Intercultural, la Policía Urbana, la Policía Turística, la Unidad de Delitos Complejos que permitió a la Policía de la Provincia incautar más de 540 kilos de alta pureza. “Nuestros agentes desarticularon 3 bandas de narcotraficantes”, resaltó.

Turismo sin techo

En otro orden, recalcó la decisión de pensar en una nueva matriz productiva, atento a que históricamente Jujuy produjo tabaco, azúcar, frutas y hortalizas, “pero ahora pensamos en otros desarrollos aprovechando nuestro potencial, ya que no somos inviables. Jujuy es una gran provincia”.

En este sentido, ponderó el crecimiento del turismo y puntualizó que en 2015 llegaron 850.000 turistas a Jujuy, cifra que creció a 1.350.000 en 2018. “El turista viene a Jujuy, porque ve que Jujuy recuperó la paz, la convivencia y el respeto, objetivo que cumplimos para todo el pueblo”, afirmó y recordó que “antes se tardaba 10 horas para llegar a Tilcara, hoy en cambio las rutas están liberadas para todos”.

Jujuy productivo e industrial

En otro tramo de su mensaje, Morales destacó el perfil de Jujuy como productor de carbonato de litio, rubro en el cual “las inversiones son reales y concretas” a tal punto que “a fin del año que viene produciremos más de 80 mil toneladas de litio”.

“Nos encaminamos a agregar valor a esta producción, por eso comenzamos con la fábrica de baterías de litio en Perico, con miras a ser los primeros proveedores de Argentina”, subrayó.

Energía y educación

Además, Morales resaltó la decisión de perfilar a la provincia como productora de energía renovable, con la planta fotovoltaica de Cauchari, “que avanza a pesar de todas las mentiras que se dijeron”, acotó.

Subrayó que se trabaja en “más de 600 hectáreas de paneles solares para generar 300 Mw, más del doble de lo que consume Jujuy” e indicó que “ya tenemos financiamiento para otros 200 Mw y simultáneamente trabajamos 12 solares plantas con EJESA para producir 96 Mw más”.

Saldando deudas sociales

Recordó que “en tres años hicimos 88 mil nuevas conexiones de agua potable” y que “recibimos 17 mil lotes sin servicios, de los cuales el 90% hoy tiene infraestructura básica”.

“Arreglamos 13500 lotes, saldando una deuda social con la gente. Esta es real justicia social”, remarcó.

Asimismo, señaló que “adjudicar las viviendas por sorteo público es transformar, garantizando igualdades para todos” y advirtió que “ya no pesan las amistades con los funcionarios de turno o las organizaciones sociales. Esto también es devolver libertad al pueblo. Las familias eran rehenes y hoy nadie puede obligarlas a hacer lo que no quieren”.

En cuanto a la zona franca de La Quiaca y de Perico, dijo que “tenemos que prepararnos para este desafío y estar a la altura de estas herramientas de desarrollo, como lo son también los parques industriales de Palpalá, Caimancito, San Pedro y Arrayanal”.

“Con este compromiso también terminamos con la quiebra del ingenio La Esperanza que llevó más de 22 años, garantizando más de 600 puestos de trabajo. Nadie quedó en la calle”, afirmó finalmente.

«Garantizamos paz, trabajo y dignidad»

Haquim, por su parte, dijo que “estamos nuevamente en esta plaza, tratando de definir la provincia que queremos”, para luego puntualizar que “recorrimos cada lugar de Jujuy y en ellos recibí el afecto y acompañamiento de la gente, alentando a seguir adelante con el cambio. También recibimos pedidos para sostener este rumbo y que sea definitivo”.

Aseguró que “la unión de Cambia Jujuy ofrece garantías de institucionalidad en la provincia, porque no queremos volver al pasado de la inestabilidad, las zancadillas y los palos en la rueda”.

«El único frente que mostro sus proyectos»

«Chuli» Jorge, a su turno, sostuvo que “en la campaña desplegamos nuestro proyecto de gobierno, nutrido por correligionarios, compañeros e independientes. Gracias por la confluencia y la unión” y reseñó que “con Gerardo Morales venimos construyendo hace 24 años en San Salvador, entendiendo que tener gobierno provincial y municipal nos permite encaminar una gestión contra la pobreza, el atraso y la desigualdad”.

Tras consignar que “somos el único frente que mostró lo que hará camino a 2023”, subrayó que “el domingo, a pesar de algunos intentos de proscripción que sufrí, respaldemos este rumbo en las urnas, porque nadie podrá robarnos nuestros sueños».