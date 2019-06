Condena firme para Milagro Sala por caso Lucas Arias

Milagro Sala – Desde la fiscalía confirmaron esa información y anticiparon que revisarán la prisión domiciliaria de la dirigente.

El 15 de mayo pasado el Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó a Milagro Sala como autora material y responsable por las lesiones graves recibidas por Cesar “Luca” Arias y Juan Carlos Maidana en 2006. De acuerdo con el fallo, deberá cumplir cuatro años de prisión.

Días después la abogada de Sala, Paula Álvarez Carrera, presentó junto a su equipo un recurso pidiendo la anulación del juicio al considerar que recibió “violaciones a su derecho de defensa”, y dijo que llegó al final de la instancia judicial “sin la posibilidad de ofrecer pruebas para el debate”.

En las últimas horas de ayer el Tribunal Criminal sacó un decreto rechazando el Recurso de Casación que interpuso la defensa de Sala, por haberlo presentado extemporáneamente y fuera de los plazos previstos por el Código Penal, según confirmó el fiscal Diego Cussel, quien consideró que con esta determinación, la sentencia “queda firme”.

“Seguramente ellos presentarán alguna instancia recursiva, pero entiendo que no tiene vuelta atrás”, y adelantó que desde el Ministerio Público Fiscal analizan el beneficio de prisión domiciliaria que goza Sala porque “esa condición la obtuvo cuando se lo recomendó desde Naciones Unidas, pero allí tenía prisión preventiva y no dos condenas como tiene hoy”.

Cussel aclaró que tanto la causa Pibes Villeros como la de “Luca” Arias, donde la ex dirigente de la Tupac Amaru fue condenada, no están firmes, pero su condición de prisión domiciliaria podría cambiar. “No sería de cumplimento inmediato el traslado a una cárcel común”, puntualizó el fiscal.

El hecho ocurrió el 3 de julio del 2006. Ese día Juan Carlos Maidana y Cristian “Lucas” Arias estaban en una reunión con el por entonces ministro Luís Consentini, cuando el funcionario recibió una llamada, se levantó y se fue. En ese instante se escuchó la voz de Milagro Sala, quien sabiendo que la víctima se encontraba en ese lugar, ingresó junto a otras veinte personas aproximadamente insultando a Arias y gritándole “esta vez no te vas a escapar…, vos querés matar a mi familia”, a lo que la víctima le respondió “estás equivocada, yo no me meto con la familia”.

Luego habrían empezado a golpear a Arias y Maidana con golpes de puño y con una barra gruesa que se encontraba en la oficina, que servía de barral de una cortina, mientras Milagro Sala le gritaba a Arias “te vas a morir y tu familia también”, para luego dejar a la víctima tirada en el piso. Arias, como consecuencia de la golpiza, sufrió traumatismo encéfalo craneano con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz, y traumatismo con disfunción temporo mandibular izquierda.