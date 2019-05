Stornelli: «Estamos frente a algo mucho más grave de lo se escuchó»

El fiscal Carlos Stornelli manifestó que la causa que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla fue armada para perjudicarlo y remarcó que las escuchas que trascendieron en los últimas horas son parte de algo «mucho más grave» de lo que se piensa.

«Yo creo que estamos frente a algo mucho más grave de lo que se escuchó», señaló Stornelli en una entrevista con el canal de La Nación.

«Siempre supe que se trataba de una operación no solo para dañarme a mí en lo personal y a mi familia porque se organizó una campaña de prensa despiadada», agregó.

Durante la entrevista, el fiscal explicó las causas que lo llevaron a no presentarse ante el juez Ramos Padilla, situación que provocó que sea declarado en rebeldía.

«Desde el primer instante que ocurrió todo esto está explicado ante el Procurador General de la Nación. Después está relacionado con las estrategias de defensa de mi abogado, a las cuales me tengo que atener. Pero considerando que es un ataque directo a una investigación por actos funcionales míos, lo que corresponde es el camino que yo elegí», explicó.

En relación a su encuentro con el supuesto espía Marcelo D’Alessio, el fiscal de la causa de los cuadernos sentenció: «Lo primero que detecté y denuncié fue la intervención de este señor que apareció como enviado, infiltrado o lo que fuera y fuimos descubriendo cosas que habría actuado en connivencia no solo con la persona que llevó a Pinamar sino con otras personas con quienes habrían armado este operativo».

Según Stornelli, la movida realizada con D’Alessio se armó para voltear la causa de los cuadernos: «No tengo dudas de eso pero no quiero hablar porque lo que tengo que hacer es aportar las pruebas».