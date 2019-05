Holan sobre su salida de Independiente: «Me velaron 50 veces y sigo acá»

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, ratificó esta noche que seguirá en el club de Avellaneda y responsabilizó a los medios de prensa por los rumores que hablaban de una posible salida al graficar: «Me velaron 50 veces y sigo acá».

«Tengo contrato hasta el 2021, ¿cuántas veces lo voy a decir? El resto lo inventan ustedes (en relación a los periodistas que estaban en la conferencia de prensa)», precisó Holan luego de la clasificación de su equipo a octavos de final de la Copa Sudamericana, tras vencer en Avellaneda por 2 a 0 a Rionegro Águilas Doradas de Colombia.

El DT del «Rojo» viene de ser ratificado en el cargo hace 24 horas por el presidente de la entidad, Hugo Moyano, luego de los trascendidos que cobraron fuerza tras la derrota en el partido de ida por 3 a 2 ante el conjunto colombiano.

«Voy a responder lo que siempre digo. Todos los semestres me siento con el presidente y el vicepresidente y hablo con ellos.

Nada más. Todos ustedes dicen que no voy a estar. Yo hablo con mi presidente, le tengo cariño y respeto. Mirá si voy a hablar con vos (un periodista) antes que con ellos. Décima vez que lo aclaro.

Todo el tiempo lo tengo que repetir», precisó enojado y a los gritos Holan durante la conferencian de prensa.

Respecto a la reunión que mantuvo con los jugadores tras la caída en Colombia, en la que se le pidió cambiar el esquema 4-4-2, reveló: «En un grupo humano tengo que escuchar. Todas las reuniones que hacemos no son porque perdimos un partido. Las hacemos habitualmente, no tal vez con ese marco tan formal. Yo siempre tengo diálogo. Puedo equivocarme, no soy perfecto. No es que esté enojado».

Por otra parte, se refirió al cambio en el desempeño futbolístico que tuvo Independiente para afrontar esta revancha al indicar: «En la ida no defendimos bien las transiciones, hoy tuvieron una sola. Que nosotros estemos más cómodos con un sistema por las características, puede ser».

«Estos jugadores perdieron sólo dos cruces de Copas, con River (cuartos de final de la pasada Copa Libertadores) y con Gremio (Recopa 2018), en el que los dos partidos terminamos con diez.

Siento orgullo y satisfacción. Que lo podemos hacer mejor, sin dudas. Pero estamos contentos por encaminarnos en una Copa que es importante», afirmó.

En otro orden, explicó que la salida del mediocampista Pablo Pérez «fue porque estaba golpeado y con una amarilla» y agregó que pensaron en el ingreso de Gastón Silva para «armar una línea de tres y estar sólidos en defensa».

Además, señaló que están «en una nueva fase porque los jugadores fueron efectivos, eficaces y pusieron todo lo que hay que poner», al tiempo que reconoció que al terminar el primer semestre del año puedan irse algunos futbolistas.

«Como cada semestre que termina seguramente habrá ofrecimientos por jugadores. Puede haber altas y bajas, pero tenemos base de equipo», precisó.

Holan destacó el triunfo logrado este martes al exteriorizar su «orgullo por los jugadores» y señalar que «no es fácil jugar bien y ganar».

«Quiero rescatar la dignidad del rival. En diez partidos de local perdió uno solo. Contra Racing (primera ronda de la Copa Sudamericana 2017) perdió 1 a 0 en Argentina. Acá con soberbia tratamos a los rivales. Contra Binacional decían que no le ganamos a nadie y está por ser campeón en Perú», concluyó.