Gallardo confirmó a Ponzio como titular para la revancha de la Recopa

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, confirmó hoy que el mediocampista y capitán Leonardo Ponzio será titular el próximo jueves en la revancha de la Recopa Sudamericana frente a Athlético Paranaense de Brasil, donde debe revertir un 0-1, y aclaró que no piensa «en los penales» como vía de definición.

Si bien no quiso ratificar los once titulares porque «faltan algunas cositas», Gallardo valoró lo extrafutbolístico como justificación para la inclusión de Ponzio.

«Tal vez no esté para jugar todo el partido, pero necesito su espíritu, su experiencia y sus ganas. Lo veo con mucho deseo y ganas de estar. Más allá de que desde lo futbolístico necesitamos al mejor Ponzio, necesitamos que pueda desplegar, en el tiempo que esté en el campo, su juego y empuje», analizó.

Enseguida, resaltó el ánimo del jugador de cara al partido cuando le confirmó la novedad: «Le dije que va a jugar y está convencido como yo».

El entrenador más ganador de la historia de River pidió «no naturalizar» lo logrado en su gestión al frente del equipo, arribando a muchos partidos definitorios de títulos.

«No es normal que un equipo llegue a tantos partidos definitorios. Eso no se tiene que naturalizar. Pero a la vez eso me alimenta y lo transmito a los jugadores. Estamos alineados y tenemos espítiru competitivo», destacó.

El 0-1 sufrido en Curitiba hace una semana atrás no parece complicar la convicción de River, porque según Gallardo «la gente se siente identificada porque el equipo demostró que ha ganado varios partidos importantes y este no va a ser la excepción».

«Ojalá que no lleguemos a tener que ir a un alargue. No he pensado en la posibilidad de los penales. Me apasiona lo que hago y no me relajo. Más allá de los momentos vividos, lo sigo haciendo con la misma intensidad con la que tuve en el primer partido», concluyó.