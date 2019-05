El paro se hizo sentir en el interior del país

El paro general dispuesto hoy por la CGT se hizo sentir en el interior del país, principalmente en las ciudades en donde el cese de actividades alcanzó al transporte público.

La notoria falta de colectivos impidió que pudieran llegar a sus trabajos quienes pretendían hacerlo más allá de la decisión de si sus gremios adherían o no.

En general, el comercio fue el rubro con menor acatamiento, sobre todo en aquellos locales que abrieron sus puertas atendidos por los dueños, en muchos ante la imposibilidad de los empleados de poder trasladarse a sus puestos de trabajo.

Sin embargo, la actividad comercial estuvo lejos de ser normal por la falta de gente en las calles, situación que le dio a la medida de fuerza la característica de «paro dominguero», en un panorama similar al que se observó hoy en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano.

Otra característica común en la mayoría de las ciudades fue la ausencia de incidentes de magnitud, salvo algunas denuncias aisladas por presuntas «apretadas» a quienes decidieron abrir sus locales o presentarse en sus puestos de trabajo.

Los movimientos sociales instalaron ollas populares en diversos puntos y cortaron accesos a las ciudades.

En Mendoza, el Ente de la Movilidad Provincial informó que se dispuso custodia policial en los colectivos y en las estaciones de metrotranvía para garantizar que no hubiera inconvenientes.

No obstante, la frecuencia de los servicios se vio afectada en un 70%, hecho que también conspiró contra la movilidad de la gente.

Las estaciones de servicio estuvieron abiertas, por lo que los automovilistas pudieron abastecerse y circular sin problemas.

En Córdoba y en Salta, por ejemplo, el panorama fue bastante distinto porque el paro de transportes fue total, tanto para los servicios de corta como de larga distancia.

Ese panorama también se observó en las principales ciudades de la Patagonia, donde, además, la adhesión a la huelga por parte de los sindicatos petroleros paralizó en buena medida la actividad hidrocarburífera en los yacimientos.

En cuanto a las escuelas, las pocas estatales que abrieron sus puertas en el interior no pudieron dar clases con normalidad debido a la ausencia de alumnos o de docentes, mientras que en el ámbito privado la actividad estuvo más cercana a la de cualquier otro día.

Los bancos en general no abrieron sus puertas y sólo operaron por internet, mientras que los comercios abrieron sus puertas casi con normalidad, salvo aquellos con muchos empleados en los que se vio resentida la asistencia por falta de transportes.