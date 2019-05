Alternativa Federal: Massa, Pichetto y Urtubey competirán en las PASO

Los referentes de Alternativa Federal se reunieron hoy en Córdoba y acordaron que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey; y el senador Miguel Pichetto competirán en las primarias, al tiempo que reiteraron la convocatoria a otras fuerzas políticas que «quieran superar la grieta».

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue el anfitrión de un nuevo encuentro de los referentes del espacio, quienes acordaron inscribir a la alianza para las próximas elecciones primarias, para definir allí al candidato que luego competirá en las generales.

«Vamos a competir en las primarias de agosto Sergio Massa, Miguel Pichetto y yo. El que gane será nuestro candidato en la general», aseguró Urtubey luego de la reunión en la que, además, se acordó dejar abierta la puerta para el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, con quien la relación se tensó la semana pasada.

El gobernador salteño indicó que además extenderán «la invitación a otros espacios que quieran participar de unas internas democráticas» de todos los sectores que quieran «superar esta grieta que representan Cambiemos y Unidad Ciudadana».

Esa definición apunta, según indicaron fuentes del espacio a NA, al GEN de Margarita Stolbizer, que tiene buen diálogo con Massa, y al socialismo de Miguel Lifschitz, que mantiene línea directa con Schiaretti.

Si bien Lifschitz fue uno de los primeros en promover la candidatura presidencial de Lavagna, en una de las últimas reuniones de Alternativa Federal el ex ministro faltó, pero el socialista y Stolbizer dieron el presente, en una clara señal hacia el ex funcionario, aunque aclararon que fueron en «representación» del economista.

Urtubey remarcó que «hay invitación a aquellos que quieran colaborar en el fortalecimiento de esta tercera vía» y subrayó la condición de «no representar ni al kirchnerismo ni a Cambiemos».

«Nosotros formamos un espacio que busca sacar a la Argentina de la grieta. El condicionamiento es salir de esta grieta en donde la confrontación entre macristas y kirchneristas justifica su sola presencia política. Nosotros queremos construir un espacio pensando en el futuro de la Argentina», agregó.

Además, los dirigentes de Alternativa Federal «designaron apoderados de cada uno de los candidatos para la conformación del frente electoral».

En ese sentido, el dirigente Miguel Saredi, alineado en las filas de Urtubey, sostuvo que la posición de esa fuerza política «es la misma que se viene manteniendo desde hace meses y que es la presentación de Alternativa Federal como fuerza propia y con candidatos propios».

«No vamos ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos. Por otro lado se convoca a otras fuerzas políticas, pensamos en Margarita Stolbizer, el radicalismo disidente, el socialismo, y por supuesto que también en Roberto Lavagna a ver si se decide finalmente, para una conformación democrática de este frente», precisó Saredi.

Asimismo, señaló que «tanto Cambiemos como Unidad Ciudadana eligen sus representantes a dedo» y remarcó que «las PASO intentaron remediar esta situación, ya que la elección de los candidatos no queda únicamente supeditada a la voluntad de los afiliados sino que posibilita que un importante número de electores se involucre en la vida interna de los partidos».

Según supo NA, la definición del frente es que «los candidatos a legisladores nacionales surgirán de la decisión de cada Provincia y serán los mismos para todos los candidatos presidenciales que compitan en las PASO».

Por otra parte, nueva foto de los referentes de Alternativa Federal y la firma del compromiso electoral representa, en principio, la negativa de Massa a un acercamiento con la fórmula que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sobre el cual se especuló en las últimas semanas.

Mientras tanto, se mantiene el diálogo con Lavagna, quien no descarta sumarse en las próximas semanas, aunque fuentes del espacio deslizaron a esta agencia que, por el momento, lo ven más afuera que adentro.