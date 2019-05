Inició construcción de primera planta de fabricación de baterías de Litio

El gobernador Gerardo Morales, encabezó el acto en que se dio inicio a la construcción de la fábrica será gerenciada por la empresa Jujuy Litio, integrada por JEMSE y la compañía italiana SERI, de dilatada trayectoria en la fabricación de baterías de litio en Europa. La empresa funcionará en el Parque industrial de Perico.

Se trata un emprendimiento público privado que trabajará en coordinación con el Instituto del Litio para la incorporación de la tecnología especializada y la transferencia de conocimientos de todo el proceso del litio.

Las etapas del proyecto contempla el montaje de una planta piloto de ensamble de baterías de litio, la fabricación de celdas de la batería de litio y la producción de material activo, en base al material extraído de los salares jujeños bajo normas sustentables y amigables con el medioambiente.

«Ponemos en marcha este proyecto que ejecutaremos en Perico, que se caracteriza por su posicionamiento estratégico, a partir del nuevo aeropuerto, la zona franca, el ferrocarril, el parque industrial y las autopistas», enfatizó Morales durante el acto en el que se descubrió la placa basal de la obra.

El gobernador remarcó que «sentamos las bases para los desafíos que vienen» y ponderó el valor de la «decisión de soberanía energética».

«Hay que tener en claro la magnitud de la decisión que adoptamos», subrayó.

Recordó que el proyecto comenzó tiempo atrás con una idea del Grupo SERI, Y-TEC y el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En esta línea, hizo referencia a la visita que realizó a la ciudad italiana de Torino, donde el Grupo SERI fabrica baterías para toda Europa. «Cuentan con una planta piloto de fabricación de celdas de baterías, con una tecnología realmente importante», añadió.

Resaltó que en Jujuy «se produce carbonato de litio de máxima pureza y la mejor calidad» y precisó que este elemento «es sometido a un proceso industrial complejo, el cual no se desarrolla en muchos lugares del mundo». «El material resultante es aplicado a la fabricación de celdas de baterías y el proceso se completa en la planta de ensamble de baterías», señaló.

En cuanto a las etapas del proyecto, señaló que «está listo el cercado perimetral del lugar donde estará la primera etapa de la fábrica, donde se ensamblarán las baterías a partir de las celdas provistas por Grupo SERI» y agregó que «la segunda fase del proyecto, prevé la fabricación de celdas en Jujuy desde el año próximo», instancia demanda un proceso tecnológico e industrial sumamente complejo. La tercera etapa incluye el material activo.

«Así llegaremos a la fabricación integral de baterías de litio en la provincia», remarcó y destacó que «es el primer proyecto de este tipo en Latinoamérica».

En otro orden, resaltó que Jujuy Litio es el marco que asocia a Grupo SERI y JEMSE, que tienen una participación en este proyecto de un 40% y 60%, respectivamente. «Estamos conversando con productores de carbonato de litio para que se incorporen a la sociedad», expresó y recordó que «de toda la producción de litio jujeño, el 5% tiene que ser destinado a proyectos que agreguen valor en la provincia».

A su vez, Jujuy Litio se encamina a ser socio de un proyecto en la ciudad italiana de Nápoles, donde se pondrá en marcha una planta en espejo. En este caso, la relación porcentual es inversa, es decir 60% de Grupo SERI y 40% de JEMSE.

«Tendremos desarrollo en Jujuy y en Italia, en el marco de decisiones adoptadas por la Unión Europea y el gobierno italiano de cara al futuro», manifestó y puntualizó que «la Unión Europea destina 6.000 millones de euros para el desarrollo del cambio de la matriz energética en el transporte, de manera que todos los vehículos europeos utilicen baterías de litio».

El gobernador Gerardo Morales estuvo acompañado en el acto por la Dra. Tulia Snpek; el vice gobernador de la provincia, Carlos Haquim; el vice canciller argentino, Gustavo Zlauvinen; el embajador de Italia en Argentina, Giusseppe Manzo; el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Juan Carlos Abud Robles; el representante del Grupo SERI, Federico Vitale;

Cabe consignar que el proyecto cuenta con una inversión de 60 millones de dólares y generará 60 puestos de trabajo, y unos 250 empleos de manera indirecta, mientras que la obra del predio fabril está a cargo de la empresa City Constructora.

Una de las inversiones italianas más importantes

A su turno, el embajador de Italia en Argentina, Giusseppe Manzo, afirmó que a partir de la colocación de la piedra basal, se establecen físicamente las bases de una de las inversiones italianas más importante en la Argentina, porque es en un sector estratégico no solo para la Argentina sino también para nuestro país. “Es una piedra angular porque une a una empresa italiana del grupo SERI con la provincia”.

Indicó que se está apoyando a un sector estratégico de la producción no solo para la extracción y el uso del recurso, sino también para permitir la transformación del litio en un motor de desarrollo económico y social. Las empresas de Italia saben renovar el patrimonio único de la histórica presencia Italiana en estas tierras”, afirmó.

Dijo que es una enorme alegría saber que desde Italia se haya financiado con más de 2 millones de euros, distintos equipamiento para los hospitales Pablo Soria, Materno Infantil y el San Roque. “Estamos aquí para renovar el compromiso que une el ingenio de Italia y argentina en una cooperación publico privada y desarrollar una producción dirigida no solo a la Argentina sino también a otros países”.

Energía limpia: un sueño sin límites

En tanto el vice canciller argentino, Gustavo Zlauvinen, señaló que se está trabajando para posibilitar este tipo de cooperación entre argentinos e italianos, porque compartimos un pasados en común con el desafío de comenzar la complementariedad, para permitir que proyectos como este generen lugares de trabajo de calidad, “Estamos hablando del futuro del mundo y de la energía que necesitarán nuestros hijos en el futuro.”

El litio permite tener una energía limpia y ustedes lo tienen, y no solamente eso sino también como se utilizan, se le pone valor agregado para poder salir al mundo y ser competitivos.

El representante del grupo SERI, Federico Vitali, se mostró emocionado al hacer referencia a este día histórico. “Estamos trabajando en un proyecto por los próximo 450 años, que se hace realidad en un momento muy importante para ambos países, indicando que vamos a hacer cosas poniendo el futuro de Jujuy en un lugar muy importante. No pongan límite al sueño porque, como en este caso, la realidad es más grande”, finalizó.

Gran oportunidad para la provincia

Por último, el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Juan Carlos Abud Robles, señaló que es un momento en donde todos los esfuerzos hecho en tres años, se hace realidad el proyecto de la fábrica de baterías de litio.

Esto marca un antes y un después en lo referido al cambio de la matriz productiva en donde Jujuy deja de ofrecer sus recursos naturales para transformarlos dentro de nuestra provincia y poner en acción un circulo virtuoso. “Hoy se abren grandes oportunidades para Jujuy”, manifestó.

Entrega de créditos a Pymes

En la oportunidad, se entregaron créditos del Consejo de la Microempresa por un monto de 5 millones de pesos a empresas que se instalarán en el parque industrial de Perico.

Los emprendimientos beneficiados están vinculados a la fabricación de pallets de alfalfa y la fabricación de productos metálicos para uso estructural.

Estuvieron presentes en el evento, los ministros de Educación Isolda Calsina y de Seguridad, Ekel Meyer; el intendente de Perico, Pascual Ficoseco; la diputada nacional, Alejandra Martínez; el presidente de JEMSE, Carlos Oehler; el presidente del Instituto del Litio de Jujuy, Rafael Simone; el titular del frente Cambia Jujuy en la Legislatura, Alberto Bernis y los diputados provinciales: Lourdes Navarro; Renán Dada, Néstor Sanabia, Victoria Luna Murillo, Carlos Amaya y Marcelo Nasif.