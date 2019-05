Ex trabajadores de AHZ piden cumplimiento de Ley de Propiedad Participada

Ex trabajadores de AHZ – En el salón Marcos Paz de la Legislatura, la Comisión de Trabajo recibió a un grupo de ex empleados de Altos Hornos Zapla, quienes llevan adelante el reclamo por la reglamentación de la Ley de Propiedad Participada aprobada por el Congreso y el Senado de la Nación en el año 2011.

La Comisión, luego de escuchar a los dirigentes, determinaron cursar una invitación a los legisladores nacionales y senadores de Jujuy, para analizar las gestiones posibles y de esa manera brindar una respuesta concreta al planteo formulado por los ex trabajadores de la ciudad Siderúrgica.

Encabezó la reunión, el presidente de la Comisión, Gaspar Santillán, acompañado por la diputada; Mariela Ortiz y los legisladores; Carlos Amaya, Pedro Belizan y Alejandro Vilca.

Posteriormente, Gaspar Santillán, se refirió a la visita y sostuvo que “vienen con esta incertidumbre, ya desde hace 27 años, la propiedad participada y el planteo es solamente una gestión, pero que tiene que ver con nuestros representantes nacionales. Hay una Ley que está aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, no está reglamentada. Es una deuda que tenemos como sociedad, como poder político con este conjunto de personas, son 709 familias”, remarcó.

Por ultimo remarcó que “vienen a que gestionemos en conjunto con nuestros representantes nacionales, esto excede cualquier bandería política, interés partidario, son personas de avanzada edad que viene sufriendo hace muchos años y no obtienen una respuesta concreta. Entre todos vamos a poder encontrar la solución”, sostuvo el presidente de la Comisión de Trabajo.