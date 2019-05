Refuncionalización de los CAPS de Reyes, San Pablo, Yala y León

El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, acompañado por los intendentes de San Salvador, Raúl Jorge, y de Yala, Santiago Tizón, dejaron inauguradas las mejoras edilicias realizadas en los CAPS de Reyes, San Pablo, Yala y León.

Las obras fueron enmarcadas en al Plan Estratégico de Salud, a lo cual se le suma la incorporación de médicos itinerantes y especialistas “para de esta forma reafirmar nuestro compromiso de un Estado presente y en territorio”, indicó.

Cabe destacar, que dichas obras fueron realizadas con recursos propios y obtenidos con la Ley de Recupero, iniciativa presentada por el Ejecutivo, con lo cual se cuadruplico el reintegro por parte de la Obras Sociales, Compañías de Seguro y ART, dinero destinado a ampliaciones, mejoras edilicias, compra de mobiliario y vehículos, y por ende una mejora sustancial en la calidad del servicio sanitario provincial.

En ese sentido, Morales sostuvo que las inversiones realizadas en Salud, por casi 600 millones de pesos, están destinadas a la refuncionalización y fortalecimiento de todos los CAPS de la provincia, junto al Plan de Descentralización sanitario, “con lo cual estamos mejorando la calidad de vida de todos los jujeños”.

Recordó las inauguraciones de los puestos de Salud de Lozano, Aguas Calientes, en Barrio Papa Francisco, Calilegua y San Pedro, asegurando que la descentralización y la inversión en el sistema de atención primaria son claves en el Plan Estratégico, “donde tenemos como propósito acercar la salud a cada rincón de la provincia”.

Ponderó el esfuerzo de los trabajadores de la salud, “quienes realizaron el mantenimiento y puesta en valor de los Centros de Atención Primaria”, afirmando que “antes todos estos edificios se encontraban en muy malas condiciones”, y ahora, con estas obras “los puestos de salud están totalmente funcionales y con equipamiento de calidad”.

“Nuestro objetivo es llegar a toda la gente con sistema de atención de calidad” indicó, por lo que anticipó que se está trabajando para aumentar la recaudación por el cobro a las Obras Sociales, Compañías de Seguro y ART, “dinero que es de la gente, y va a volver a la gente en obras, infraestructura y desarrollo”, acotó.

A su turno, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, ratificó la importancia del Plan de Descentralización, y la premisa postulada por el Gobernador de “caminar la provincia y estar con la gente”, lo cual “nos posibilito evaluar los servicios e infraestructura y reconstruir lo que hacía falta para mejorar la calidad del servicio sanitario”.

“Los CAPS no tenían un programa de refacción de los edificios, estaban muy caídos y en estado crítico”, manifestó, por lo que se determinó en una primera etapa la mejora edilicia y puesta en valor de los mismos, continuando con la reprogramación de la carta de servicios y horarios de atención, oportunidad en la que instó a los vecinos a “auditar los servicios y calidad de atención”, afirmando que “el trabajo conjunto es la forma de seguir creciendo”.

“Nuestro especialistas están llegando a lugares donde antes no se llegaba, y ahora, con una fuerte inversión provincial lo estamos haciendo” expresó, por lo que ratificó la “decisión política de apoyar la descentralización y la ley de Recupero”, con lo cual se amplía el presupuesto sanitario, lo cual se traduce en obras y equipamiento a los servicios de salud.

Por su parte, Jorge explicó que “esta es la verdadera forma de entender la descentralización como una forma de mejorar la calidad de vida y salud pública de los jujeños”, ponderando no solo la “voluntad del trabajo en territorio”, sino también posibilitando y fortaleciendo la conexión entre los CAPS y los principales hospitales de cabecera, “quienes ahora están brindando servicios asistenciales de excelencia”.

Finalmente, Tizón aseguró que “se trata de un paso más en el Plan Estratégico de Salud y su fortalecimiento”, lo que deja en evidencia a “un Estado presente que recorre todos los rincones de la provincia”, con lo cual ·estamos mejorado la calidad de vida de la gente”, concluyó.

Acompañaron al mandatario, los secretarios de Coordinación de Salud, Salud Mental y Salud, Agustín Labarta, José Manzur y Pablo Jure, respectivamente; los legisladores provinciales Ramiro Tizón, Lourdes Navarro, Rodolfo Nieto y Marcelo Nasif; autoridades del Ministerio de Salud y municipales; personal de los CAPS de Reyes, San Pablo, Yala y León; y vecinos de toda la zona.