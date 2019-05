Schiaretti espera un «llamado institucional» para reunirse con Macri

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se mostró hoy dispuesto a reunirse con el presidente Mauricio Macri tras su categórica victoria del domingo pasado en las elecciones provinciales: «Si hay un llamado institucional, voy a asistir como corresponde», sostuvo.

Schiaretti dijo que Macri lo llamó por teléfono para felicitarlo por su reelección, después de ganar los comicios en Córdoba con un histórico 57,3 por ciento de los votos, el mayor porcentaje registrado en la provincia sin contar los sufragios en blanco desde el regreso a la democracia.

Según pudo averiguar NA, aún no está en agenda una posible reunión entre el reelecto mandatario cordobés y el Presidente de la Nación, en el marco de la convocatoria que lanzó Macri para acordar una serie de «puntos esenciales» con la oposición buscando lograr estabilidad política, y también tranquilizar a los mercados, durante el año electoral.

«Yo soy hombre de diálogo, cómo no me voy a reunir. Si hay un llamado institucional, voy a asistir como corresponde (a un encuentro con Macri)», dijo Schiaretti en declaraciones a la prensa luego de habilitar un puente en la Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

También dijo que «ya habrá tiempo» para reunirse incluso con los demás referentes del peronismo federal, espacio que integra el mandatario cordobés y en referencia a su posicionamiento después de la aplastante victoria del domingo pasado en las urnas, enfatizó: «No soy el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal».

Insistió Schiaretti en que no se va a «marear» después del triunfo y dijo que él es «un miembro más del peronismo federal», al que calificó como «un espacio plural y horizontal»: «Yo soy simplemente el gobernador de Córdoba», subrayó.

«Ya llegará el momento de hablar de las elecciones nacionales y ahí obviamente que daremos nuestra opinión», señaló, y dejó las puertas abiertas también para dialogar con el kirchnerismo, por más que se trate de un «espacio diferente» al que integra Schiaretti.

Este martes también, otro referente de Alternativa Federal, el senador nacional Miguel Pichetto, se entrevistó en la Cámara alta con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quien coincidió en la necesidad de «darle previsibilidad a la Argentina» de cara a las próximas elecciones.

De esta manera, el jefe del bloque peronista en el Senado se mostró cercano a la iniciativa del Gobierno para que oficialismo, oposición, gremios y empresarios acuerden una serie de puntos básicos antes de los comicios.

Durante el encuentro con Frigerio en su despacho se destacó la importancia de «dialogar sobre políticas para el país que se mantengan en el tiempo».

Para el rionegrino, «la línea divisoria» en la Argentina debería ser entre los espacios «que defienden la democracia y los que tienen una visión autoritaria».

«Cada partido tiene que tener una posición clara sobre la dictadura en Venezuela. Nuestra posición es alentar la libertad y la democracia», sostuvo.

Finalmente, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, recibió este martes al presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires, Matías Tombolini, en tanto el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió con deportistas olímpicos argentinos y visitó una pyme en el partido bonaerense de Ituzaingó.