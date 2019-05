Cristina Kirchner volvió al PJ después de 16 años y se puso a «disposición»

La ex presidenta Cristina Kirchner participó hoy de la reunión ampliada del Consejo Nacional del PJ y del Comité de Acción Política, y se «puso a disposición» del armado de una «coalición amplia» que se materializaría antes de fin de mes.

«Yo voy a estar en el lugar donde sea necesario», dijo la ex presidenta sobre el rol que jugará en las próximas elecciones, según pudo reconstruir NA de fuentes del PJ.

La visita de la senadora nacional de Unidad Ciudadana a la tradicional sede partidaria de la calle Matheu, anunciada a último momento, tomó desprevenidas a las autoridades de ese partido, que se enteraron un rato antes que la prensa.

El efecto sorpresa de la incursión de la ex jefa de Estado en la casa del PJ tomó mayor dimensión por el hecho que no ponía un pie allí desde el 2003, cuando acompañó a un evento al entonces presidente Néstor Kirchner.

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, valoró la participación de la ex mandataria en la cumbre del espacio junto a precandidatos y gobernadores, aunque aclaró que no hubo ningún anuncio sobre una eventual candidatura presidencial de parte de ella.

«Tuvimos la muy grata visita de la ex presidenta de la Nación, que quería venir a conversar con los compañeros de la conducción nacional. Escuchamos a la compañera ex presidenta, de quien nunca dudamos de su peronismo y de su capacidad de ser oposición y ser la primera referenta», señaló el titular del partido.

En conferencia de prensa, Gioja anunció que el «Frente Patriótico» que construyen junto a Unidad Ciudadana y otros espacios de la oposición se conformará formalmente antes del 31 de mayo.

Según supo NA de fuentes del PJ, Cristina Kirchner habló durante la reunión más de 20 minutos sin interrupciones e hizo un repaso de la situación actual, con especial «preocupación» por el crecimiento de la deuda, los problemas de la economía y la designación de jueces por parte del Gobierno en los últimos meses de mandato.

Al cabo de su exposición, se retiró sin que ninguno de los presentes le formulara preguntas.

La ex presidenta recordó que un 14 de mayo del 2008 Néstor Kirchner asumió formalmente en el PJ, y sostuvo que ella «cree mucho en las fechas».

También mencionó al pasar que recibió un llamado desde Los Ángeles del hijo del fallecido empresario y ex ministro de Economía José Ber Gelbard, quien le agradeció el gesto de mencionar a su padre durante la presentación del libro «Sinceramente», y que quedaron en combinar un encuentro más adelante.

Además, la senadora reiteró su idea de un gran acuerdo nacional, tal como explicó en la Feria del Libro sobre un «contrato social», y remarcó que a quien le toque gobernar después del 10 de diciembre «necesitará una alianza más amplia que la electoral, por la magnitud de los problemas económicos que deja Cambiemos».

Del encuentro participaron los precandidatos presidenciales del espacio Daniel Scioli, Felipe Solá y Agustín Rossi; los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca) y Roxana Bertone (Tierra del Fuego); la senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich; el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray; el jefe del PJ porteño, Víctor Santa María; el líder camionero, Hugo Moyano; además de intendentes y legisladores nacionales.

Gioja, en tanto, dijo que «a título personal» le «gustaría» que Cristina Kirchner fuera candidata, pero aseguró que el «Frente Patriótico» no «va a negar» el «derecho» a una interna a quien la pida, mas allá de que la ex mandataria decida participar.

«No se si la compañera Cristina Kirchner va a ser candidata, pero sí sé que va a tener un rol central. Hay compañeros que quieren participar y aparecen otros que tiene derecho a participar, no se va a negar ese derecho» a una interna, recalcó.

De esta forma, el jefe del justicialismo afirmó que el candidato del espacio será definido en internas, si no existe un acuerdo entre todos los sectores para ir con un postulante único.

«Necesitamos un frente electoral con reglas claras. Si nos ponemos de acuerdo, cantamos la marcha y nos ponemos a laburar.

Si esto no sucede, vamos a primarias», destacó Gioja.

Consultado sobre si la ex presidenta estaría dispuesto a competir en las PASO, a diferencia de la actitud que tuvo en 2015 cuando rechazó una interna con Florencio Randazzo, contestó que «por supuesto»