Tottenham de Pochettino eliminó sobre la hora al Ajax

El Tottenham logró hoy una gran remontada para ganar 3 a 2 en el campo del Ajax de Ámsterdam con un triplete de Lucas Moura, que logró el gol decisivo en el quinto minuto de descuento final, en la vuelta de semifinales, clasificándose así para la primera final de la Liga de Campeones de su historia de la mano del entrenador argentino Mauricio Pochettino.

La Champions tendrá el 1 de junio en Madrid una final 100% inglesa y con dos equipos que lo lograron con remontadas increíbles en semifinales, ya que el Liverpool se clasificó el martes con un 4-0 al Barcelona, tras haber perdido 3-0 en la ida.

Después de la derrota 1 a 0 sufrida por el Tottenham en la ida en Londres, el Ajax se adelantó 2-0 en la primera parte de la vuelta, con tantos de Mattijs De Light (minuto 5) y del internacional marroquí Hakim Ziyech (36), pero el brasileño Lucas Moura permitió luego la gran hazaña con un triplete (55, 59, 90+6) para la historia.

El fútbol inglés vivirá su segunda final de Champions entre dos equipos de su país, once años después de la victoria en penales del Manchester United sobre el Chelsea en Moscú.

La fiesta puede ser completa si Arsenal y Chelsea se clasifican el jueves a la final de la Europa League, logrando un pleno histórico para la Premier League en las finales europeas.

El Ajax, matagigantes de esta edición se quedó en puertas de volver a una final europea por primera vez desde 23 años.

Después de una fase de grupos donde terminó invicto en un grupo donde estaba el Bayern de Múnich, pudo eliminar contra pronóstico al Real Madrid (campeón de las tres ediciones anteriores del torneo) en octavos y a la Juventus de Cristiano Ronaldo en cuartos, pero el destino le tenía deparada una noche cruel contra el Tottenham.

El Ajax comenzó lanzado a por el partido y el serbio Dusan Tadic avisó en el minuto 4 con un disparo que tocó en un defensa y que Hugo Lloris pudo despejar con problemas. El saque de esquina a continuación trajo el primer gol, con un remate de cabeza de De Ligt (5).

El Tottenham reaccionó con rabia y el surcoreano Son Heung- min, con la misión de reemplazar al lesionado Harry Kane, envió al palo (6).

El arquero camerunés André Onana paró dos buenos intentos casi seguidos del Tottenham, de Son Heung-min (23) y del danés Christian Eriksen (24).

Pero antes del descanso, el equipo holandés asestó su segundo zarpazo, con un pase retrasado en el área de Tadic, que conectó Ziyech (35) con un potente disparo con el que batió a Lloris.

En la segunda mitad, el Tottenham dio entrada al español Fernando Llorente e inició su ofensiva.

Onana hizo una parada espectacular a disparo de Dele Alli en el 54, pero no pudo hacer nada luego cuando Alli condujo una ofensiva en la que dejó el balón para Lucas Moura en la entrada del área y el ex del PSG acortó la desventaja de los suyos.

En el 59, Llorente estrelló el balón en un pase de la muerte en Onana, que despejó. El balón quedó en el área, donde Moura se lo encontró de espaldas al arco, se dio la vuelta y entre una nube de rivales puso el 2-2, que dejaba al Tottenham a uno de una remontada épica.

La tensión estaba en su punto más alto, en un duelo frenético.

El Ajax rozó el tercero con dos grandes ocasiones de Ziyech, primero con un tiro cruzado que se fue fuera por poco (63) y luego enviando al palo (79).

En el 87 llegó una doble ocasión de Jan Vertonghen, primero con un remate de cabeza al larguero, antes de llegar al rechace y de que el defensa Joel Veltman sacara bajo palos.

El Ajax creía haberse salvado, pero en el 90+6 Llorente bajó el balón para Alli, que habilitó a Moura, que en la entrada del área ajustó al palo y selló en el último suspiro el billete del Tottenham para Madrid.