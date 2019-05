Kicillof critica al gobierno por el uso de Reservas

El ex ministro de Economía Axel Kicillof aseguró hoy que el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) «fracasó», mientras cuestionó al Gobierno por la falta de «claridad» en el uso de la reservas del Banco Central.

La autoridad monetaria dejó de comunicar a diario las precisiones respecto de los movimientos de las reservas internacionales luego de poner en marcha modificaciones en su estrategia para frenar al dólar.

«La obligación del Gobierno es explicarle a la ciudadanía qué está haciendo con las reservas, sobre todo en medio de una corrida cambiaria y luego de haber cambiado la lógica de las políticas del Banco Central», se quejó el diputado nacional del Frente para la Victoria.

De ese modo, el dirigente opositor fustigó: «El hecho de que el Banco Central deje de comunicar el nivel de reservas es insólito. Esto está conectado con la decisión del cambio de régimen cambiario, un volantazo acordado con el FMI».

Según su consideración, «sacrificar reservas seguramente va a engrosar la fuga de capitales».

En ese sentido, Kicillof insistió: «Estamos ante un cambio de régimen absoluto. No sabemos qué está haciendo el Gobierno con las reservas».

«El FMI está absolutamente involucrado. Es cómplice de esto», advirtió el legislador nacional en declaraciones radiales.

Además, el ex ministro de Economía consideró que la Casa Rosada «debería dar algún tipo de claridad sobre lo que piensa hacer en los próximos meses».

En tanto, criticó: «Acá hay un fracaso del Gobierno argentino y del FMI», mientras argumentó que «es el tercer cambio que hacen al acuerdo y en el caso del Fondo, viola su propio estatuto».

Según el ex funcionario, «de los diez mil millones de dólares (del FMI) que entraron al país, ya se perdieron cinco mil».

Por otro lado, en su cuenta de la red social Twitter se refirió al feriado del primero de mayo y subrayó: «Lo que tiene que volver en la Argentina es el trabajo y el salario digno».