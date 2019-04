Para Dujovne, “lo peor de la crisis ya pasó”

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, aseguró esta noche que “lo peor de la crisis ya pasó” y remarcó que para las próximas elecciones “hay dos opciones: kirchnerismo o Cambiemos”.

En ese sentido, Dujovne vinculó a ese sector de la oposición con la crisis que vive Venezuela, al indicar que en ese país la gente “se va por el hambre”.

Agregó que eso es lo que le espera a la Argentina si Cambiemos no vuelve a ganar las elecciones este año.

“La economía es uno de los componentes, pero es una discusión entre futuro y pasado. Hay que mirar una película sobre el norte, hacia donde vamos. Eso sí va a estar en tela de juicio a la hora de votar”, precisó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Además, agregó: “No podemos subestimar a la sociedad argentina.

Los argentinos saben que estamos construyendo algo perdurable. La opinión pública es dinámica. En 2015 Cambiemos tuvo un incesante crecimiento a lo largo del año. Aspiramos a poder ir consolidando un apoyo mayor”.

Dujovne recordó que el líder del FRente Renovador, Sergio Massa, formó parte del Gobierno kirchnerista y que desde el “peronismo federal” no hay propuestas económicas.

El funcionario macrista planteó que debe darse “una discusión sobre futuro o pasado, qué economía quieren tener los argentinos por mucho tiempo”.

“No tenemos que perder la perspectiva de hacia dónde vamos y cuáles son los errores que no tenemos que volver cometer”, insistió.

El ministro aseguró que “lo peor de la crisis quedó atrás”, pero admitió que al país le “cuesta vivir con un tipo de cambio flotante”.

Respecto del precio del dólar, que este miércoles cerró a 43,83 pesos para la venta, aseguró que es “un tipo de cambio competitivo”.

“Hemos pasado por distintos momentos. Algunos mejores, algunos muy difíciles. El 2016 fue complicado, porque empezamos a tomar las medidas para normalizar la economía. Íbamos derecho a una crisis muy grande. En 2017 la economía creció mucho, acercándose a la que queremos para los años que vienen”, añadió.

Por otra parte, Dujovne señaló que “las tasas altas van a durar mientras que la inflación sea alta”, al tiempo que añadió: “Cuando la inflación vaya bajando, la tasa de interés será menor”.

Asimismo, se refirió a la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner al remarcar: “Hay un grupo de la sociedad argentina que apoya las políticas de la ex presidenta. Si seguía adelante íbamos a terminar igual que Venezuela. Nos faltó ver esa parte porque gracias a Dios los argentinos quisieron cambiar y me parece que no quieren volver a eso”.

La crisis económica generó que el último índice de pobreza arroje resultados alarmantes.

“Hemos vuelto al punto de partido en cuanto al número, que es muy alto”, precisó el ministro en relación al 32% que se alcanzó en 2018.

Sin embargo, resaltó que cuando se “agrega el componente del acceso al agua potable o las cloacas, la mortalidad infantil disminuyó”.