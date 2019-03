Scaloni: “Si saltamos el partido con Venezuela, el equipo está bien”

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó hoy que su equipo dará batalla frente a cualquier rival en la Copa América Brasil- 2019, en una reflexión tras el triunfo 1-0 contra Marruecos en un amistoso en Tánger.

“Si saltamos el partido con Venezuela (derrota 3-1 el viernes en Madrid), digamos que el equipo está bien. Le vamos a dar guerra a todo el mundo en la Copa”, dijo después del encuentro. Ángel Correa marcó el gol a los 84 minutos.

Scaloni fue sucesor del despedido Jorge Sampaoli tras la eliminación en el Mundial de Rusia-2018. Al analizar el partido del martes indicó: “No fue lindo, no se podía jugar. Nunca vi semejante viento (50 km/h), que lo sufrieron los dos equipos”.

“Correa (Atlético de Madrid) está luchando para entrar en el plantel para la Copa, le da al equipo equilibrio y es medio delantero”, opinó el seleccionador.

Scaloni admitió que “la mejor versión de Argentina es la que siempre aún está por verse. Es imposible dar el máximo, pero Venezuela ya está en el pasado, hay que ver lo positivo”.

El autor del gol dijo que el encuentro fue “muy duro” y que “pareció que se le iba de las manos (al árbitro) por los golpes y por el viento, pero este grupo de Argentina es muy lindo”.

El capitán este martes, el defensor central Germán Pezzella, de Fiorentina de Italia, dijo que “varias veces fui a defender a compañeros que sufrían patadas que los podían lesionar y además había que adaptarse al clima, al viento impresionante”.

“El otro día con Venezuela no tuvimos una buena actuación pero no perdemos la cabeza. Sabemos donde estamos parados y que nos falta, pero hay jugadores y potencial para acoplarnos”, afirmó Pezzella.

Argentina se medirá en primera fase de la Copa América con Paraguay, Colombia y Catar.