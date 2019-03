Scaloni confirmó que Lio Messi estará en la Copa América 2019

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó hoy que Lionel Messi “va a esta en la Copa América” que se disputará en Brasil en junio próximo, y reconoció que ya tiene un “80 por ciento” de la lista de convocados decidida.

“Su predisposición fue al máximo, se implicó muy bien con los chicos nuevos y estuvo muy metido. Después del partido hablamos y es evidente que Messi va a estar en la Copa América”, aseguró Scaloni en la conferencia de prensa que brindó en Marruecos, previo al amistoso que disputará mañana en Tanger la Selección argentina frente al equipo africano.

Scaloni comentó que cuando terminó el partido ante Venezuela (3-1) en Madrid, hablaron del mismo, pero “no de lo que viene” y agregó que la búsqueda es tratar de “lograr un mejor equipo”.

“De la lista tenemos encaminado el 80% de los nombres, hay tres o cuatro sitios que tenemos que ver”, afirmó el entrenador de cara a la lista definitiva de 23 jugadores que llevará al torneo continental que Argentina no gana desde 1993.

Sobre lo que se vio en el partido ante Venezuela, en el que varios jugadores tuvieron una muy floja actuación, Scaloni indicó que le dijo a los futbolistas que “(Giovanni) Lo Celso haga de Lo Celso, (Leandro) Paredes de Paredes, (Gonzalo) Pity Martínez de Pity Martínez… Quiero que no se sientan incómodos adentro de la cancha, que hagan lo que hacen en sus clubes, ni más ni menos”.

Como argumento Scaloni sostuvo que “pasó que tuvimos un entrenamiento y medio, los chicos vinieron cansados. Era básico poder verlos y probarlos. Salió mal, pero mejor que fuera ahora”, al referirse a la línea de cinco defensores que paró en la derrota ante la “vinotinto”.

“Las críticas no me llegan, pero es normal que las haya. Si hubiera sido una final lo hubiera planteado de otra manera. Es el momento de hacer estas pruebas”, afirmó.