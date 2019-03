Empresarios aseguran que necesitan medidas que ayuden a bajar el costo

El presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, dijo que “un 40% en los servicios son impuestos”. Además, solicitaron al Banco Central que deje sin efecto el cobro de las comisiones por los depósitos en efectivo.

La gran cantidad de locales comerciales cerrados en la capital muestran la dificultad de poder sostener un negocio, por lo que los empresarios aseguran que son necesarias medidas que ayuden a bajar el costo de las tarifas. Piden la quita de impuestos a las tarifas de gas, luz eléctrica y agua.

Las boletas de luz tienen un 10% de impuesto municipal y la de gas es del 6%. Más el IVA que ronda los 27% sobre ingresos brutos.

Desde la Unión de Empresarios de Jujuy solicitaron que se baje la carga impositiva que está incorporada a los servicios. Las tarifas que se establecen como cifra a pagar tienen una carga tributaria que se ve incrementada en el monto final.

Del total que se deduce en cada una de las boletas, ya sea gas, agua o electricidad, el 40% son impuestos tanto municipales, provinciales y nacionales, aseguraron. Anteriormente una panadería pagaba $ 25 mil y actualmente se encuentran pagando más de $ 60 mil de los cuales no sólo se cobra el servicio, sino también la parte que tributan los estados gubernamentales.

A esto hay que añadir que, mediante una resolución que implementó la Secretaría de Energía de la Nación, se realiza un descuento del 50% en el servicio de gas. A ese beneficio sólo acceden aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen el carnet “mipyme” otorgado por el organismo competente, pero sólo se puede aplicar al mes de mayor consumo, es decir, diciembre.

Luis Alonso, presidente de la Unión de Empresarios de la provincia, explicó que “nosotros estamos trabajando y hace tiempo que venimos hablando el tema de tarifas para ver qué alternativas se pueden hacer para bajar las tarifas a las pymes”.

“Hay muchas pymes que tienen una ecuación económica en donde es muy importante el gasto en tarifas. Una panadería que consume mucho y anteriormente pagaba $ 25 mil ahora abona $ 60 mil. Creemos que debe haber algún tipo de beneficio, es mucho el costo de los impuestos tanto municipales, provinciales y nacionales”.

Alonso explicó que en las boletas de luz viene incorporado un 10% de impuesto municipal, en tanto que en la de gas es del 6%. Más el impuesto al valor agregado (IVA) que, para el personal inscripto ronda el 27% sobre los ingresos brutos.

“Siempre lo decimos, ese es el problema que tienen las pymes. La presión tributaria es insostenible para las pequeñas y medianas empresas, sino se hace algo para bajar la presión tributaria es insostenible. Los que aportan al país son 6,8 millones de contribuyentes, si no se regula la contribución es inviable. Se deberían subir los impuestos a los que están realmente constituidos”, insistió Luis Alonso.

Para tratar de revertir la situación impositiva que está en vigencia, la Unión de Empresarios pide que se estudie no sólo la carga tributaria sino que el Gobierno nacional revea la medida de cobrar el 1% del monto que se haga en depósitos en el banco.

“Hay un problema en Jujuy y es que todos los bancos les están cobrando el 1% de los depósitos en efectivo y eso también es una aberración para las pymes. Es un costo altísimo”, señaló el dirigente empresarial.

En ese sentido, la Unión Empresarios de Jujuy y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) reclamaron al Banco Central (Bcra) que deje sin efecto el cobro de las comisiones que los bancos cobran por los depósitos en efectivo. Lo calificaron como “arbitrario y sin justificación en las operaciones”, para lo cual solicitan a las pymes y comercios de Jujuy que envíen una carta al Banco Central para que suspenda el cobro de esas comisiones, ya que éste dispone de facultades para regularlas. d