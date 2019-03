Inversión interna bruta se desplomó casi 17%

La inversión interna bruta registró en enero una fuerte caída del 16,9% contra igual período de 2018 y se ubicó por debajo del 20% en relación con el PBI, según un informe de la consultora de Orlando Ferreres.

En este primer mes, la inversión local representó el 19,6% del PIB medido a precios constantes, al llegar a US$ 6.266 millones, puntualizó el Centro de Estudios Ecónomicos (CEE).

“En el inicio del año los números de inversión continuaron exhibiendo los principales rasgos observados en la segunda mitad del 2018”, alertó la compañía.

En tal sentido, agregó que “en particular, puede observarse una fuerte contracción en la adquisición de bienes de capital importados ante el nuevo conjunto de precios relativos, mientras que la compra de vehículos comerciales ofreció caídas superiores al 40%”.

“En el futuro inmediato, si bien la relativa estabilidad cambiaria observada en los últimos meses permite imaginar un escenario más optimista, el incierto panorama político seguirá conspirando contra esta dinámica, concluyendo en una trayectoria de lenta recuperación”, advirtió.

Según el relevamiento, la inversión en maquinaria y equipos cayó 26% en enero respecto de igual período del año pasado.

En particular, en el rubro nacional se reportó una merma del 10,2% producto de la brusca contracción en la comercialización de vehículos pesados.

Mientras que en la rama de importados la contracción fue del 35,9% en consonancia con la dinámica de la adquisición de bienes de capital.

La inversión en la construcción anotó en enero una merma de 7,5% interanual, acumulando así cinco meses en terreno negativo, puntualizó el informe.

“Vale resaltar que durante 2018 este segmento dio cuenta de una caída acumulada del 0,2%, pero la baja del segundo semestre fue del 4,3% anual”, añadió.

La Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) combina 8 series estadísticas para construir un indicador que permite medir mensualmente y con menos de un mes de demora la evolución de este item.