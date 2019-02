Presentaron la fórmula de Cambiemos a Gobernador en Río Negro

Cambiemos – Con la presencia del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el gobernador de Mendoza y titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, la coalición Cambiemos presentó en Río Negro a su fórmula para competir en las próximas elecciones, con la diputada Lorena Matzen (UCR) como candidata a gobernadora y Flavia Boschi (PRO) como postulante a vice.

“Mirando la diferencia entre lo posible y lo imposible la diferencia es la determinación, y estamos determinados a gobernar esta provincia porque tenemos un proyecto para que Río Negro esté mejor. Esta es una provincia rica, diversa, distinta, única, con mar, cordillera, con valle, con estepa, con todas nuestras economías regionales y con nuestra gente”, señaló Matzen en el encuentro realizado en la ciudad de Cipolletti.

“En cada rincón encontramos valores humanos que están esperando que se los escuche, que se les ponga el oído y que pongamos en marcha un plan de gobierno que nos integre”, añadió la diputada.

Además, aseguró que tiene “una propuesta para los rionegrinos basada en la generación de empleo” y prometió “trabajar para brindar un mejor servicio de salud y una mejor educación”.

“Con Flavia dejamos de decir que las cuestiones de género son una cuestión de discurso. Nosotros estamos haciendo realidad que las mujeres tenemos derecho, que las mujeres tenemos la oportunidad de marcar la historia y de hacer la historia”, añadió.

En tanto, el ministro Frigerio precisó que “a pesar de las dificultades no hay que volver atrás porque no hay otro camino que seguir persistiendo en este rumbo” y remarcó que “es un gusto presentar una fórmula de mujeres, algo que no es habitual en la política argentina”.

“Hemos trabajado juntos estos tres años y hemos demostrado que se puede, que con esfuerzo, con dedicación, con muchas horas de trabajo podemos cambiarle la vida a la gente. Tenemos la enorme responsabilidad, el enorme peso sobre nuestros hombros de trabajar para persistir en este rumbo, para no volver atrás, para que el cambio llegue a Río Negro y para que podamos, finalmente, transformar esta Argentina para todos los que vienen detrás de nosotros”, indicó el ministro.

En el acto también estuvieron presentes el secretario de Interior, Sebastián García De Luca; el intendente local, Aníbal Tortoriello; el presidente de la UCR de Río Negro, Darío Berardi, diputados provinciales y concejales, entre otros.