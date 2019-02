Les robaron el auto en Chile y Aduana exige onerosa multa

Una familia mendocina denunció que le robaron el auto mientras vacacionaba en Chile y al regreso a la provincia le exigieron el monto de una abultada multa por entender que el vehículo pudo haber sido vendido en el país vecino.

La familia Elaskar viajó en enero pasado a la localidad turística de Coquimbo para pasar las vacaciones.

Pero los días aciagos duraron poco, ya que los Elaskar sufrieron el percance de que delincuentes les robaron el auto, circunstancia que fue captada por las cámaras de seguridad del complejo en el que se hospedaba.

Gastón Elaskar, integrante de la familia, indicó que una vecina del lugar dijo haber visto el robo y que conocía a los autores, pese a lo cual no tuvo ninguna respuesta de parte de Carabineros, la fuerza policial trasandina.

Al llegar al país, a pesar de presentar todos los papeles de la denuncia, la Aduana de Mendoza reclama a la familia el pago de derechos de exportación, un monto que está por encima del valor del auto que fue robado, según lo publicado por el diario Los Andes.

“Piensan que hemos ido a Chile a vender el auto”, evaluó Elaskar sobre la exigencia planteada.

“Nos sentimos totalmente indignados, no solamente por lo que pasó en Chile sino por todo lo que vivimos acá todos los días”, añadió el hombre.

Según marca la legislación, toda persona que viaje a Chile con un vehículo y luego no regrese con él debe pagar los derechos de exportación del rodado, ya que se entiende que obtuvo una operación de compra/venta por el mismo.

Sin embargo, Elaskar sostiene que tiene pruebas para demostrar que se trató de un robo como reza en la denuncia a carabineros.