El dólar volvió a retroceder y cerró por debajo de los $40

El dólar cedió hoy cinco centavos y cerró a $39,95 para la venta en una jornada en la cual el Banco Central volvió a elevar la tasa de Leliq y la ubicó por encima del 50 por ciento.

El billete finalizó a $37,99 para la punta compradora y a $39,95 para la vendedora, según un promedio publicado por la autoridad monetaria en lo que fue el cuarto día consecutivo con tendencia negativa.

En la primera parte de la rueda registró un leve incremento, pero con el correr de las horas creció la corriente vendedora.

La nueva baja se dio luego de que la moneda norteamericana comenzara la semana con un recorte de 20 centavos.

En los mostradores del Banco Nación, el dólar terminó a $39,80; mientras la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores del banco ICBC a $40,25.

En el sector mayorista, la divisa perdió 17 centavos al operar a $38,87, por lo que se acercó nuevamente al piso de la zona de no intervención, dispuesto en $38,56.

El volumen negociado en el segmento de contado fue más alto que el del lunes al llegar a US$ 819,607 millones. .

Además, el Banco Central concretó la subasta de Letras de Liquidez y el monto adjudicado fue de $160.000 millones de un vencimiento que era de $180.000 millones.

En el marco de la estrategia del organismo que conduce Guido Sandleris para contener la demanda, la tasa máxima adjudicada fue de 50.4921%; mientras que en promedio fue de 50.065% tras ubicarse en el inicio de semana en 49.829%.

Según operadores de la city porteña, durante la jornada predominó la oferta, lo cual presionó sobre el precio del tipo de cambio, al tiempo que consideraron que, con el retroceso del dólar, el mercado local estuvo en línea con lo ocurrido en las plazas financieras internacionales.

Las reservas internacionales finalizaron este martes en US$ 66.990 millones al registrar una baja de U$S 52 millones en el día, mientras que en el mes acumulan un crecimiento de U$S 192 millones.